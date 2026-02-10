🔴 En directo: Navegando hacia la jubilación

Conclusiones clave Conoce los retos actuales de la jubilación en España

Averigua qué es la generación NEM y cómo podemos preparar un complemento para nuestra pensión de jubilación

El envejecimiento poblacional del país, el progresivo aumento del coste de vida y las últimas reformas de las pensiones de jubilación no solo amenazan la sostenibilidad de nuestro sistema, sino que también generan dudas sobre si estas prestaciones serán suficientes para mantener nuestro estilo de vida previo al momento de la jubilación. Construir un colchón financiero se ha vuelto vital para poder afrontar el retiro laboral sin preocupaciones, pero son muchos los españoles que abandonan el mercado sin una base sólida de ahorro. Para poner en valor esta necesidad, desde XTB e Invesco presentamos este seminario especial en directo sobre los retos actuales de jubilación en España, un evento basado en la iniciativa ‘Navegando hacia la jubilación’ en el que repasaremos el estudio ‘Generación NEM: el riesgo silencioso de una jubilación insuficiente para las generaciones intermedias en España’. ¿Qué es exactamente la generación NEM? ¿Qué problemas afrontan? ¿Y cómo podemos prepararnos para complementar nuestra pensión de jubilación? Descúbrelo en este seminario con nuestro analista, Manuel Pinto, y Macarena Velasco, Senior ETF Director en Invesco. ¡No te lo pierdas! Ya en directo. ¡No te lo pierdas! Recuerda que si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.