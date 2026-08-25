APERTURA EN EE. UU.: ¡La caída del petróleo impulsa el apetito por el riesgo! El Nasdaq lidera el rebote (25.08.2026)

Wall Street rebota hoy gracias a la continuidad de las caídas de los precios del petróleo, aunque los volúmenes siguen siendo algo moderados antes de los resultados de Nvidia, los datos de inflación PCE y el simposio de bancos centrales de Jackson Hole.

El regreso del apetito por el riesgo se confirma con las alzas del Nasdaq 100 (Nasdaq 100: +0,3%) y el comportamiento más moderado del DJIA (Dow Jones Industrial Average: +0,05%). El optimismo también se extiende al S&P 500 (S&P 500: +0,1%) y al Russell 2000 (Russell 2000: +0,1%).

Una tendencia destacada hoy es el rebote generalizado entre las compañías relacionadas con la inteligencia artificial. El reciente aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses, las preocupaciones sobre los niveles de deuda de las empresas de IA y la continua expectativa ante el informe de resultados de Nvidia habían estado ejerciendo presión sobre las acciones del sector. El rebote está liderado por los productores de memorias (Nvidia +1,7%, Micron +1,7%, Sandisk +1,7%), los fabricantes de chips (Intel +1,6%, AMD +3,75%) y los proveedores de energía para centros de datos (Fluence +2,9%).

El optimismo también es evidente en el sector tecnológico en general (servicios de comunicación, por ejemplo, Uber +0,7%, Meta +0,8%, Netflix +1,2%), mientras que los sectores defensivos, como energía y bienes de consumo, registran mayoritariamente caídas.

Volatilidad de las acciones del S&P 500. Predominan los semiconductores, hardware, software y servicios de comunicación. Fuente: XTB Research

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