APERTURA EN EE. UU.: ¡La caída del petróleo impulsa el apetito por el riesgo! El Nasdaq lidera el rebote (25.08.2026)

Wall Street rebota hoy gracias a la continuidad de las caídas de los precios del petróleo, aunque los volúmenes siguen siendo algo moderados antes de los resultados de Nvidia, los datos de inflación PCE y el simposio de bancos centrales de Jackson Hole.
El regreso del apetito por el riesgo se confirma con las alzas del Nasdaq 100 (Nasdaq 100: +0,3%) y el comportamiento más moderado del DJIA (Dow Jones Industrial Average: +0,05%). El optimismo también se extiende al S&P 500 (S&P 500: +0,1%) y al Russell 2000 (Russell 2000: +0,1%).
Una tendencia destacada hoy es el rebote generalizado entre las compañías relacionadas con la inteligencia artificial. El reciente aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses, las preocupaciones sobre los niveles de deuda de las empresas de IA y la continua expectativa ante el informe de resultados de Nvidia habían estado ejerciendo presión sobre las acciones del sector. El rebote está liderado por los productores de memorias (Nvidia +1,7%, Micron +1,7%, Sandisk +1,7%), los fabricantes de chips (Intel +1,6%, AMD +3,75%) y los proveedores de energía para centros de datos (Fluence +2,9%).
El optimismo también es evidente en el sector tecnológico en general (servicios de comunicación, por ejemplo, Uber +0,7%, Meta +0,8%, Netflix +1,2%), mientras que los sectores defensivos, como energía y bienes de consumo, registran mayoritariamente caídas.
Volatilidad de las acciones del S&P 500. Predominan los semiconductores, hardware, software y servicios de comunicación. Fuente: XTB Research
Noticias empresariales:
- Kura Oncology: Las acciones suben un 8,8% después de que el CEO, Troy Edward Wilson, revelara en una presentación ante la SEC la compra en mercado abierto de 100.000 acciones por un valor de USD 1,24 millones. La operación reforzó el sentimiento positivo en torno a la compañía biotecnológica, cuyas acciones han subido un 19% durante el último mes, lo que indica una fuerte confianza de la dirección en la continuidad de su crecimiento.
- Alibaba: El fundador de la compañía, Jack Ma, compró acciones por un valor superior a HKD 600 millones, lo que indica una enorme confianza en las ambiciones de la empresa en inteligencia artificial. El presidente Joe Tsai y el CEO Eddie Wu también se sumaron, comprando acciones por un valor conjunto de HKD 202 millones. Las compras se produjeron después de una emisión de acciones por HKD 80.000 millones destinada a financiar el desarrollo de IA. Los ADR suben alrededor de un 0,9%.
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