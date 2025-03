Apertura en rojo de los índices europeos

Los mercados europeos abren dominados por el rojo en las pantallas de negociación. El FTSE 100 retrocede un 0,26% mientras que el Dax 40 cede un 0,22% y el continental Eurostoxx 50 cotiza un 0,07% a la baja. En contra de la tendencia bajista, el Cac40 (+0,08 %) y el FTSE MIB (+0,30%) fluctúan al alza. Cotización del Dax 40 por sectores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Bloomberg Financial LP Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El Dax 40 intenta volver a máximos mientras los bajistas buscan descender del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6% y probar la media móvil simple (SMA) de 30 días en los 22.663 puntos. El RSI sigue sin poder romper la divergencia bajista iniciada el mes pasado, ya que aún no se ha formado un máximo superior a la línea de tendencia. Mientras tanto, el MACD se mantiene ajustado tras un cruce alcista. Noticias corporativas del Dax 40 RBC rebaja la calificación de Siemens ante el cambio de valoración a Premium . RBC ha rebajado la calificación de Siemens (SIE.DE) de "outperform" a "sector perform", a pesar de favorecer los fundamentos subyacentes de la compañía. El precio objetivo de 245 euros implica solo un aumento del 3,6% con respecto al cierre del martes. Las acciones de Siemens cuentan actualmente con 21 recomendaciones de compra, 3 de retención y 3 de venta entre los analistas que sigue Bloomberg, tras su eliminación de la categoría de "mejor opción" de Morgan Stanley a principios de este mes.

Volkswagen recauda 360 millones de euros con la venta de su participación en Traton . Volkswagen AG (VOW1.DE) ha recaudado aproximadamente 360 ​​millones de euros (393 millones de dólares) con la venta de una participación del 2,2 % en su unidad de camiones Traton SE. La colocación nocturna de alrededor de 11 millones de acciones a un precio de 32,75 € cada una, un 8 % inferior al precio de cierre de Traton en Fráncfort, supuso una caída del 7,6 % el miércoles, lo que redujo las ganancias acumuladas en el año a aproximadamente un 20 %. Volkswagen, que anteriormente poseía una participación del 90 % en Traton, ha indicado que planea mantener al menos el 75 % más una acción, mientras explora opciones para mejorar la liquidez en medio de los esfuerzos de reducción de costes en todas sus marcas.

Vonovia anuncia resultados estables para 2024 con un valor de cartera que supera las estimaciones . La inmobiliaria alemana Vonovia (VNA.DE) informó de un EBITDA ajustado de 2.630 millones de euros para 2024, un aumento interanual del 1,6 % que se aproximó a las expectativas de los analistas de 2.640 millones de euros. A pesar de registrar una pérdida de 962,3 millones de euros, la compañía anunció un dividendo por acción de 1,22 €, superior a los 1,18 € estimados. Vonovia mantiene su previsión de EBITDA ajustado para 2025 entre 2.700 y 2.800 millones de euros. La compañía reportó un valor de cartera de 81.970 millones de euros, superando las estimaciones de 79.440 millones de euros, lo que sugiere una estabilización del valor de las propiedades con un modesto aumento del 0,5 % en el segundo semestre de 2024. Vonovia también completó su desinversión estratégica de la empresa de atención a personas mayores de Deutsche Wohnen a la ciudad de Hamburgo por 380 millones de euros.

TUI nombrada como la mejor opción por JPMorgan con un fuerte potencial de recalificación. La empresa turística TUI (TUI.DE) ha sido inicialmente sobreponderada por JPMorgan, que la ha incluido entre sus opciones preferidas en el sector hotelero y de ocio. El analista Karan Puri destaca la transición de TUI hacia un negocio estructuralmente más sólido, con la reversión de las tendencias débiles y una clara trayectoria para la mejora de los márgenes mediante una mejor combinación de activos y un modelo de negocio con menos activos. El precio objetivo de JPMorgan de 12 € implica un potencial de subida del 69 % desde el cierre del martes, mientras que su pronóstico alcista sugiere un potencial de subida del 110 %. La esperada reanudación del pago de dividendos se destaca como un catalizador importante, ya que la acción cuenta actualmente con 11 recomendaciones de compra, 4 de retención y 1 de venta entre los analistas que sigue Bloomberg. Fuente: Bloomberg Financial LP

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.