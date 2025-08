Las acciones de Apple suben tras resultados récord y adopción de Apple Intelligence 📌🔎

Apple super贸 c贸modamente las expectativas en su tercer trimestre fiscal de 2025, con ingresos que alcanzaron un r茅cord de USD 94.000 millones (+10 % interanual), impulsados por s贸lidas ventas de iPhone, Mac y su unidad de servicios. Las acciones Apple hoy suben un 1,16 % en operaciones after-hours, mientras el mercado espera m谩s detalles en su conferencia de prensa. 聽 Principales cifras de los resultados Apple tercer trimestre 2025 Ingresos totales: USD 94.000 millones (+10 % interanual)

Ingresos por iPhone ventas : USD 44.600 millones (+13 %)

Ingresos por servicios Apple : USD 27.400 millones (+13 %) 鈥 nuevo r茅cord

Utilidad por acci贸n ( Apple EPS ): USD 1,57 (+12 %)

Margen bruto: 46,5 % (sube ~20 pb interanual)

Utilidad operativa: USD 28.200 millones (+11 %)

Utilidad neta: USD 23.400 millones (+9 %)

Efectivo y equivalentes: USD 36.300 millones

Dividendos Apple: USD 0,26 por acci贸n Apple Intelligence impulsa entusiasmo en el mercado El CEO Tim Cook destac贸 el crecimiento de dos d铆gitos en todas las regiones y asegur贸 que el lanzamiento de Apple Intelligence durante la WWDC 鈥渆lev贸 el est谩ndar en m煤ltiples frentes鈥. Junto al CFO Kevan Parekh, subray贸 el r茅cord en la base activa de dispositivos, ingresos hist贸ricos por servicios y un estricto control de costos como claves en la mejora del EPS. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La adopci贸n temprana de Apple Intelligence, junto con una creciente participaci贸n del segmento de servicios y la s贸lida demanda de dispositivos, sustentan una perspectiva positiva para el trimestre de septiembre. Compromisos financieros y dividendos Apple reafirm贸 su compromiso con el programa de recompra de acciones y el pago de dividendos. El pr贸ximo dividendo de USD 0,26 por acci贸n se distribuir谩 el 14 de agosto, a los accionistas registrados hasta el 11 de agosto. Como es costumbre, la compa帽铆a no entreg贸 proyecciones num茅ricas espec铆ficas, pero la direcci贸n mostr贸 confianza en la continuidad del crecimiento en ingresos y utilidades apoyado en Apple Intelligence y su ecosistema integrado. 聽 Fuente: xStation 5

