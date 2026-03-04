Apertura estadounidense: Wall Street impulsada por datos sólidos y cambio en el sentimiento del mercado

- Wall Street sube tras un ISM de servicios más fuerte de lo esperado, que muestra la expansión más rápida desde 2022.
- El S&P 500 rebota cerca de 1%, intentando recuperar las pérdidas provocadas por la escalada en Medio Oriente.
- El WTI cae hacia los $74, ante expectativas de que el conflicto con Irán podría ser más corto de lo temido.
- Bitcoin supera los $73.000, impulsado por apoyo político al sector cripto en EE. UU
Wall Street abrió este miércoles con un tono positivo, con los futuros de los principales índices estadounidenses al alza incluso antes del inicio de la sesión. El principal catalizador del impulso alcista fue un sólido informe del ISM de servicios, que sorprendió al alza y eclipsó las preocupaciones persistentes sobre la escalada del conflicto en Medio Oriente. Al mismo tiempo, el complejo de materias primas mostró alta volatilidad, con el petróleo WTI retrocediendo hacia los 74 dólares por barril, a medida que los inversores comenzaron a considerar que la guerra con Irán podría ser más breve de lo inicialmente temido.
Intento de borrar la caída de ayer
El S&P 500 protagonizó un rebote decisivo tras la publicación del ISM, que mostró la expansión más rápida del sector servicios estadounidense desde mediados de 2022. Desde el punto de vista técnico, el mercado intenta dejar atrás la venta de los últimos dos días, provocada por el inicio de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Sector energético: entre la guerra y el aumento de inventarios
A pesar del optimismo general del mercado, el sector energético enfrenta una elevada incertidumbre. Aunque los conflictos geopolíticos suelen impulsar los precios del petróleo, la combinación de posible desescalada del conflicto y el aumento de inventarios de crudo en EE.UU. está ejerciendo presión sobre las valoraciones del sector upstream.
Petróleo: el WTI oscila alrededor de 74 dólares por barril, reaccionando a señales de que el conflicto podría tener una duración más limitada.
Grandes petroleras:
Exxon Mobil cae 1,6% tras un fuerte rally entre finales de febrero y principios de marzo.
Chevron retrocede 1,7%, aunque mantiene una ganancia cercana al 22% en lo que va del año.
Sector químico:
Dow Inc. sube 3%.
LyondellBasell avanza 4,55% tras mejoras de recomendación de analistas que anticipan expansión de márgenes y una oferta más ajustada debido al conflicto con Irán.
Criptomonedas: rally impulsado por Trump
El sector de activos digitales se posiciona como uno de los mejores desempeños del día. Bitcoin superó los 73.000 dólares, recuperando con creces las pérdidas registradas desde el inicio de las hostilidades.
El impulso también estuvo respaldado por factores políticos. Las acciones vinculadas al sector cripto subieron después de que el presidente Donald Trump respaldara públicamente la Clarity Act, un proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio para la industria, y criticara a los bancos tradicionales por frenar la innovación en el sector de las stablecoins.
Coinbase (COIN): sube más de 14% tras informes sobre una reunión privada entre el CEO de la empresa y el presidente Trump.
MicroStrategy (MSTR): avanza más de 11%.
Circle (CRCL): gana cerca de 3,5%, impulsada por el renovado optimismo en torno a Bitcoin.
