El Ibex 35 se anota una fuerte subida en la sesión del miércoles y recupera algo de terreno. El rebote de hoy alivia algo de los miedos de los inversores sobre el selectivo español, que había sido el peor de Europa en las caídas. Estados Unidos podría escoltar a los buques en el estrecho de Ormuz para que el tráfico continúe, pero esto en el corto plazo no parecería una opción. Aún así, el ánimo inversor ha sido mucho más positivo. Estados Unidos también ha afirmado que en una semana controlarán el espacio aéreo iraní, lo que podría dar pistas de que el conflicto no durará tanto tiempo.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 han destacado las acciones de Indra. La compañía había tenido dos días complicados a pesar de que los conflictos alimentaban la narrativa de aumento del gasto en defensa. Por otro lado, Acerinox también ha repuntado con fuerza. Un posible final del cierre de Ormuz antes de lo descontado también ayudan a este tipo de compañías porque son muy intensas en energía y la subida de precios podía disparar sus costes operativos.

En la parte baja se ha encontrado Repsol, después de que se abra la posibilidad de que el gobierno español intervenga los precios de la gasolina para reducir el posible impacto de los repuntes del precio del petróleo. Esto es algo que ya hizo con la invasión de Rusia sobre Ucrania y generó bastante revuelo, pero la posibilidad real está presente.

Otros mercados

Dentro de Europa el DAX alemán también ha repuntado con fuerza y ha rondado el 2% de subida, con Rheinmetall también despegando un 4%. Todo ello a pesar de que la sesión asiática había sido caótica, con el Kospi dejándose un 12% arrastrado por el cierre de posiciones apalancadas, que estaban en máximos. En Estados Unidos también vemos verde, con el Nasdaq 100 animándose con subidas de más del 1%. Además, hoy el informe de ADP de febrero ha sido positivo, lo que también ha ayudado al rebote. Esta noche al cierre de la sesión presenta sus cifras Broadcom, por lo que mañana podríamos ver movimientos extras a los del conflicto.

En las materias primas el oro ha respondido y se ha anotado subidas de algo más de medio punto porcentual. En los últimos grandes eventos, como el Liberation Day, invasión de Rusia a Ucrania y Covid tuvo unos comienzos en negativo, pero después cumplió con su papel de activo refugio. En este conflicto pensamos que se repetirá el patrón. El petróleo hoy modera precios y se anota leves caídas. El que se dispara es el bitcoin, que se une a las subidas de la bolsa y repunta casi un 7%.