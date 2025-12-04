Apertura sin grandes cambios del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 se encuentra expectante ante la próxima semana, en la que recibirá una actualización de la Fed sobre los tipos de interés. Actualmente, el mercado espera un recorte de 25 puntos básicos con una probabilidad cercana al 90%. El Nasdaq 100 corrige dos décimas hasta los 23.405 puntos
Los inversores conocieron hoy la lectura semanal del número de solicitudes de subsidio por desempleo. La cifra publicada alcanzó su nivel más bajo desde principios del año pasado. Un mercado laboral sólido ejerce presión sobre los índices y respalda al dólar, limitando la presión sobre la Reserva Federal para recortar los tipos de interés.
Cotización del Nasdaq 100
Fuente : Plataforma de XTB
La dinámica de crecimiento, aunque aún alcista, se está debilitando. Actualmente, los compradores se han detenido en el nivel de FIBO 23,6 de la última onda ascendente. Para mantener el crecimiento, será necesario superar esta barrera lo antes posible. Si el precio retrocede, se abrirá el camino hacia niveles cercanos a los 22.400.
Empresas destacadas del Nasdaq 100
Symbotic : Sus acciones bajan un 14,5% tras una recomendación negativa de un banco de inversión.
Snowflake - Uno de los actores más importantes del mercado de servicios en la nube cae un 10,5% tras presentar resultados. La compañía presentó un pronóstico que incluye una disminución en el margen y el crecimiento de los ingresos.
Micron - El fabricante de RAM anunció su retirada del mercado de consumo en este segmento para centrarse en clientes corporativos e IA. Sus acciones bajan un 3,1%.
Meta - La compañía ha vuelto a estar en el centro de atención de los reguladores europeos ante las dudas sobre la legalidad de algunas funcionalidades de IA. Al mismo tiempo, el director ejecutivo de la compañía anunció una reducción de su participación en el proyecto "Metaverse", lo que los inversores recibieron con gran alivio. Como resultado de esta noticia, las acciones de Meta suben un 4,1%
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
