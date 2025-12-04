Hoy se publican las ventas minoristas de la Eurozona

Tras la publicación de los datos ISM de manufactura y servicios en EE. UU., la atención se centra en las solicitudes de subsidio por desempleo, que deberían ofrecer una nueva perspectiva sobre la salud del mercado laboral estadounidense. En Europa los inversores aguardan las cifras de ventas minoristas, que se espera que aumenten con mayor fuerza que en la lectura anterior. Calendario económico del día 11:00 – Ventas minoristas en la Eurozona (interanual): 1,3% previsto frente al 1% anterior Intermensual: 0% vs 0,1% anterior. 13:30 – Informe Challenger de Estados Unidos: 153.070 anterior. 14:30 – Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos: 220.000 previstas frente a las 216.000 anteriores. Solicitudes continuas: 1,962 millones previstas frente a las 1,960 millones anteriores. 16:00 – Índice de Gestión de Inversiones (PMI) de Canadá: 52,4 anterior. 16:30 – Variación en el almacenamiento de gas natural en Estados Unidos: Previsión de -18 bcf frente a los -11 bcf anteriores. Discursos de banqueros centrales 13:45 – Banco de Inglaterra: Mann

Mann 14:00 – Banco central europeo: Cipollone

Cipollone 16:00 – Banco central europeo: Lane

Lane 18:00 – Reserva Federal: Bowman

Bowman 19:00 – Banco central europeo: de Guindos

