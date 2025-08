Apple registra un alza del 5,90 % tras anunciar inversiones adicionales de 100 000 millones USD en EE. UU. 💰

Apple Inc. registr贸 un alza del 5,90 % el mi茅rcoles, alcanzando los 215 USD por acci贸n, tras el anuncio del presidente Donald Trump de que el gigante tecnol贸gico invertir谩 100 000 millones de d贸lares adicionales en manufactura en EE. UU. Con ello, el compromiso nacional total asciende a 600 000 millones de d贸lares en un per铆odo de cuatro a帽os. La iniciativa tiene como objetivo reubicar una mayor parte de la cadena de suministro de Apple en Estados Unidos, especialmente los componentes clave. Se prev茅 que el consejero delegado Tim Cook asista a un acto en la Casa Blanca vinculado a la agenda 鈥淎merica First鈥 de la administraci贸n. La inversi贸n incluye una nueva planta en Houston y diversos proyectos con proveedores en todo el pa铆s. Uno de los objetivos de Apple es mitigar el riesgo de los aranceles propuestos del 25 % sobre los iPhones ensamblados en el extranjero, particularmente en India. El anuncio impuls贸 el sentimiento general del mercado, con los 铆ndices de renta variable de EE. UU. rebotando: el 铆ndice S&P 500 avanz贸 un 0,80 %, y el Nasdaq 100 registr贸 un alza del 1,25 %. El compromiso inversor se produce en medio de la creciente presi贸n sobre Apple para reducir su dependencia de la producci贸n extranjera y evitar aranceles punitivos, especialmente tras la decisi贸n de la administraci贸n Trump de duplicar los grav谩menes sobre productos indios al 50 %. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Apple planea centrar sus inversiones en EE. UU. en productos premium e infraestructura de IA, en lugar de la fabricaci贸n masiva de dispositivos. Aunque no se trata de una reubicaci贸n total de la producci贸n, el alineamiento estrat茅gico entre Cook y el Presidente podr铆a asegurar exenciones arancelarias y proteger los m谩rgenes de beneficio, otorgando a Apple una ventaja competitiva frente a rivales como Samsung.

