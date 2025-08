El dólar se debilita en medio de una escalada comercial adicional 🔴

El presidente Donald Trump intensific贸 las tensiones comerciales al aumentar los aranceles a los productos indios al 50 %, citando como motivo las continuas importaciones de petr贸leo ruso por parte de ese pa铆s. La nueva tasa suma un arancel adicional del 25 % sobre el ya anunciado 25 %, lo que convierte a India en uno de los socios comerciales de EE. UU. m谩s castigados. Trump acus贸 a India de 鈥渁limentar la m谩quina de guerra鈥 y advirti贸 que otros pa铆ses que importen petr贸leo ruso podr铆an enfrentar medidas similares. India conden贸 la decisi贸n como 鈥渋njusta e irrazonable鈥, enfatizando que sus compras de petr贸leo responden a necesidades de mercado y seguridad energ茅tica. Los nuevos aranceles entrar谩n en vigor en 21 d铆as. En un desarrollo relacionado, la presidenta suiza Viola Amherd abandon贸 Washington sin asegurar un acuerdo arancelario. Trump mantuvo un arancel del 39 % sobre los productos suizos, criticando el super谩vit comercial de 40 000 millones de d贸lares estadounidenses de Suiza. Exportaciones clave como relojes, chocolate y maquinaria afrontar谩n ahora desventajas competitivas significativas en el mercado de EE. UU. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Esta 煤ltima ronda de escalada arancelaria desencaden贸 una venta masiva del d贸lar estadounidense hoy. El 脥ndice del d贸lar estadounidense est谩 cayendo casi un 0,50 %, convirtiendo al d贸lar en la segunda moneda m谩s d茅bil del G10, solo por detr谩s del franco suizo, que tambi茅n est谩 retrocediendo tras el fracaso de las negociaciones comerciales. 聽 Fuente: xStation 5

