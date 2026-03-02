Ataque a una refinería clave de Oriente Medio

- Un ataque con drones ha provocado un incendio en las instalaciones de Ras Tanura, una de las refinerías más grandes de Oriente Medio.
- Un ataque con drones ha provocado un incendio en las instalaciones de Ras Tanura, una de las refinerías más grandes de Oriente Medio.
- El tráfico de petroleros por el Estrecho de Ormuz se ha visto prácticamente paralizado.
- El petróleo se dispara.
Saudi Aramco ha suspendido las operaciones en la refinería de Ras Tanura tras un ataque con drones que provocó un incendio en las instalaciones. Se trata de una de las refinerías más grandes de la región, con una capacidad aproximada de 550.000 barriles diarios, y un importante centro de exportación del petróleo saudí, por lo que incluso el cierre preventivo de la planta genera preocupación sobre la continuidad del suministro. El incendio está controlado, pero la compañía y las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente sobre el incidente.
El ataque a Ras Tanura, refinería clave en Oriente Medio, impulsa al petróleo
El ataque a Ras Tanura forma parte de una ola más amplia de ataques contra infraestructuras energéticas y objetivos militares en toda la región del Golfo, tras los ataques aéreos del fin de semana de Estados Unidos e Israel contra Irán y las masivas represalias de Teherán contra bases y ciudades en Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Omán y Arabia Saudita. Al mismo tiempo, el tráfico de petroleros por el Estrecho de Ormuz, por donde pasa más del 20% del comercio marítimo mundial de petróleo, se ha visto prácticamente paralizado, lo que ya ha impulsado los precios del Brent y el WTI entre un 9% y un 10%, hasta situarse en torno a los 80 dólares por barril. En este contexto, la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción en 206.000 barriles diarios a partir de abril es, por el momento, insuficiente para compensar el creciente riesgo de suministro.
En respuesta a los últimos informes sobre la suspensión de las operaciones en Ras Tanura, el aumento del precio del petróleo se ha acelerado y ahora es alrededor de un 10% superior al de antes de la escalada del conflicto del fin de semana, lo que refleja el temor del mercado a ataques generalizados contra infraestructuras petroleras clave en el Golfo.
Tras la noticia del ataque a Ras Tanura, el incremento en el precio del petróleo se acelera y supera el 8% intradía. El precio del petróleo alcanza hoy sus niveles más altos desde enero de 2025.
