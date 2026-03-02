🔴En directo: IA, Irán y materias primas

El mercado de la plata vive un momento crítico. En el COMEX, el interés abierto ha caído con fuerza tras el aumento significativo de márgenes. Aunque las reservas siguen cubriendo el contrato más cercano, el ajuste en posiciones refleja presión sobre inversores apalancados.

La volatilidad implícita mensual se sitúa en niveles extremos (81 % anualizado), lo que implica movimientos potenciales cercanos al ±23 % en un solo mes. No es colapso… pero sí tensión elevada.

En paralelo, Nvidia presentó resultados sólidos: ingresos del cuarto trimestre de 68.100 millones de dólares y fuerte crecimiento en centros de datos. Sin embargo, el mercado reaccionó con caídas.

El foco está en tres factores:

Presión en márgenes

Concentración de ingresos en hiperescaladores

Dudas sobre la sostenibilidad del capex en 2027–2028

La narrativa de la IA sigue intacta… pero el mercado empieza a descontar desaceleración futura.

A esto se suma el frente geopolítico: el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán vuelve a poner el foco en el petróleo.

El Estrecho de Ormuz —por donde fluye cerca del 20 % del crudo mundial— se convierte nuevamente en variable crítica para el riesgo global.

