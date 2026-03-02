El Ibex 35 retrocede un 3% en la apertura

Las bolsas europeas corrigen de forma general, con la referencia del Euro Stoxx 50 (-2,5% en la apertura). Estas caídas se extienden por todas las geografías, pero dentro del "Viejo Continente" la apertura está siendo especialmente negativa para el Ibex 35, con varios bancos, empresas energéticas y empresas del sector turismo dentro del índice cotizando en negativo.

Empresas que más suben del Ibex 35

Repsol lidera el Ibex 35 con una subida por encima del 7% debido al bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz. Aumentan las posibilidades de escasez en la oferta dado que el 20% del comercio mundial de barriles de crudo fluye por dicho paso marítimo. La inestabilidad de la región y el ansia de represalias por parte de Irán sitúa este enclave geográfico en el ojo del huracán. Por su parte, Indra da continuidad a las potentes subidas de la semana pasada y hoy repunta un 3,15% en un escenario de recrudecimiento de los conflictos bélicos por todo el mundo. La seguridad ocupa un papel central en la amplia mayoría de naciones por todo el mundo. Red Eléctrica cierra el podio de empresas del Ibex 35 que consiguen evitar las caídas en la apertura.

Empresas que más bajan del Ibex 35

IAG, farolillo rojo del selectivo, se desploma ante el cierre del espacio aéreo de Irán y las dudas sobre el flujo del turismo aéreo en la región para las próximas semanas. Las rutas comerciales y la motivación para un turismo que bata récords el próximo trimestre quedan ahora en entredicho. Amadeus, empresa tecnológica que comercializa paquetes turísticos, es la segunda compañía del Ibex 35 con un mayor retroceso (-5,2%).

En total, el Ibex 35 pierde alrededor de un 3% en esta apertura.

