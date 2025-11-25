Aumenta la probabilidad de un recorte de la Fed en diciembre

La sesión bursátil de ayer en Estados Unidos finalizó con un fuerte repunte, con el Nasdaq 100 subiendo un 2,69%, el S&P 500 un 1,55% y el Dow Jones un 0,44%. Estos beneficios se ven respaldados por la creciente probabilidad de un recorte de tipos de interés por parte de la Fed.

Comentarios recientes de funcionarios de la Fed, como Daly, Waller y Williams, indican que un recorte de tipos en diciembre es cada vez más probable, enfatizando que la decisión dependerá de los datos económicos actuales, como la inflación, la dinámica del mercado laboral y la salud del sector industrial. Los mercados actualmente estiman una probabilidad de entre el 70% y el 75% de un recorte de tipos en diciembre, lo que refuerza la confianza en las acciones y los activos de riesgo.

En Asia, los índices registran una ligera subida tras el impulso de Wall Street. El Nikkei 225 sube un 0,07%, el Hang Seng un 0,3% y el China A50 un 0,85%.

En el sector tecnológico, Alphabet avanza en el mercado de la IA con sus nuevos chips TPU, lo que podría desafiar el dominio de Nvidia en las GPU de IA. Además, Meta está considerando trasladar parte de sus centros de datos a Google TPU a partir de 2027 y alquilar potencia de procesamiento de Google Cloud. Por su parte, Tesla enfrenta acusaciones de infracción de patentes relacionadas con sus sistemas robóticos Autopilot.

Política monetaria

El Banco de Corea (BOK) mantiene los tipos de interés sin cambios en el 2,50%, pero la debilidad del won y los riesgos en el mercado inmobiliario podrían retrasar los recortes de tipos hasta principios de 2026. Por su parte, el Banco Popular de China fijó el tipo de cambio USD/CNY en 7,0826, por debajo del nivel estimado de 7,1056.

Otros mercados

La Casa Blanca calificó las conversaciones con Ucrania de productivas mientras que el presidente chino, Xi Jinping, anunció un fortalecimiento de la alianza energética con Rusia. De este modo, China y Rusia planean ampliar las exportaciones de petróleo en respuesta a las sanciones estadounidenses. Como resultado, los precios del petróleo corrigen 6 décimas pero encuentran soporte en los 58,5 dólares por barril (WTI).

Por su parte, los metales preciosos suben ligeramente. El oro cotiza en los 4.140 dólares por onza mientras que la plata se sitúa en los 51,4 dólares por onza.