Las acciones de Puig están liderando la sesión de hoy en el selectivo español con subidas del 3,7% en mitad de un contexto de dudas sobre su principal segmento. Sin embargo, hoy ha recibido una subida de precio objetivo por parte de una casa de análisis y esto está aumentando el optimismo sobre el valor. ¿Cuál es el precio objetivo asignado por XTB España sobre Puig?

Cambios en el consenso de analistas sobre las acciones de Puig

Las acciones de Puig llevan dos días de fuertes movimientos. Ayer caían un 3,2% después de que Jefferies rebajara su precio objetivo y apuntara a la debilidad del segmento de fragancias a nivel mundial. Por su parte, hoy BNP Paribas incrementaba su precio objetivo hasta los 18€. Es curioso que la rebaja de precio objetivo de ayer fue de 21,3€ hasta los 20€ pero provocó caídas, mientras que la subida de precio objetivo de hoy de BNP ha sido de 16,6€ hasta los 18€, menor que el de Jefferies. Sin embargo, el movimiento de ayer fue negativo y el de hoy positivo. Esto refleja como el sentimiento es lo que mueve el mercado en el corto plazo.

Con una mirada algo más amplia, vemos como casi el 70% de los analistas que recoge el consenso de Bloomberg le otorgan a las acciones de Puig una recomendación de compra, mientras que a principios del 2025 era de más del 90% y no tenía ninguna recomendación de venta.

¿Qué preocupa al mercado? Opinión de XTB España Análisis

Pensamos que el nuevo sentimiento sobre el segmento de fragancias puede ser algo excesivo. La narrativa actual es que el segmento de fragancias a nivel mundial se ralentizará, y si bien es cierto que ya lo está haciendo creemos que podríamos ver un cambio de tendencia antes de lo que el mercado espera. Pensamos esto debido a los resultados que el sector del lujo reportó en el tercer trimestre, que mostraron una mejora del consumo, sobre todo en la parte aspiracional. Creemos que esta mejora de la demanda del lujo aspiracional puede reflejarse en las cuentas del sector de fragancias del último trimestre, coincidiendo además con el trimestre más fuerte para el sector. Las marcas de fragancias de algunos de los grupos cotizados, incluídas las de Puig, no dejan de tener un componente de lujo aspiracional, es decir, de entrada. Por ello, una mejora en lujo aspiracional se debería reflejar también en el segmento de perfumes.

Dentro de este movimiento, Puig debería capitalizar dicho crecimiento porque en los últimos años ha sido capaz de crecer más que el sector debido a la buena posición que tienen sus marcas.

Por todo ello, mantenemos nuestro precio objetivo para las acciones de Puig en los 22,2€.

Otras noticias relevantes para la tesis:

Las acciones de Puig suben un 2,75% en este comienzo de 2026.

Fuente: Plataforma de XTB

