El Ibex 35 empieza otra jornada de leves subidas

El Ibex 35 empieza de nuevo la sesión con poco impetú y se anota ligeras subidas en torno al 0,13%. En Europa el sentimiento es mixto, pero hay algo más de movimientos tanto al alza como a la baja. En ese sentido, parece que las bolsas pueden empezar el año con el mismo foco que a comienzos del 2025: con Trump y su política como principales impulsores o verdugos.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Puig suben un 3% y están liderando la sesión, pero viene después de que ayer el sector al completo sufriera caídas y saltara la noticia de que Jefferies le recortaba su precio objetivo. El mercado sigue esperando una ralentización del segmento de fragancias a nivel mundial, aunque desde nuestro punto de vista el repunte de la moda de lujo debería impulsar el crecimiento de las fragancias, ya que la moda aspiracional es lo primero que debería recuperarse. Otra empresa que se anota fuertes alzas es Amadeus. La compañía ha firmado nuevos acuerdos con Lufthansa, y también hay que señalar que la presión deflacionaria de los precios del petróleo tendrán un efecto muy positivo para el turismo en el medio-largo plazo, dado que el coste del combustible sigue siendo uno de los principales costes de las aerolíneas. Por ello también vemos repuntes de IAG. Indra también continúa sus subidas ante el nuevo contexto geopolítico, más errático e impredecible que hace menos de 2 años.

Empresas que más bajan del Ibex 35

En la parte baja de la tabla del Ibex 35 vemos a Endesa, con una caída de más del 3%. Sin embargo, tenemos que señalar que la cotización descuenta hoy dividendo, por lo que parte de esta caída está motivada por este movimiento. La rentabilidad por dividendo ronda el 1,6% a precios de cierre de ayer, por lo que aún quitando este impacto las acciones de Endesa se colocan en terreno negativo. Colonial o Arcelor también caen más de un 2% en la jornada de hoy.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

