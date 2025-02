Aumentan las probabilidades de una postura agresiva del Banco de Japón

El yen japonés comienza la nueva semana bursátil con importantes ganancias. La euforia del yen hoy se debe a los datos del PIB, mejores de lo esperado y muy por encima de las expectativas del mercado. Los indicadores de la fortaleza económica de Japón señalan cambios inminentes en la política monetaria, que se espera que se endurezca aún más. Al mismo tiempo, el dólar estadounidense ha mostrado una notable debilidad en los últimos días. El yen reacciona al PIB y a la disminución de las preocupaciones por la guerra comercial El PIB de Japón creció un 2,8% interanual en el cuarto trimestre de 2024, superando el 1% previsto y el 1,7% del tercer trimestre de 2024. El crecimiento anual ajustado estacionalmente se situó en el 1,2% interanual, superando las expectativas del 0,6%. El crecimiento intertrimestral alcanzó el 0,7%, frente al 0,4% anterior, y muy por encima del 0,3% previsto. Las sólidas cifras del PIB antes de las negociaciones salariales de primavera podrían animar al Banco de Japón a adoptar una postura más agresiva. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Al mismo tiempo, los inversores están cada vez más convencidos de que las amenazas de una guerra comercial y de aranceles elevados por parte de la nueva administración estadounidense son más una táctica de negociación que un cambio de política real, como señalaron los republicanos y Donald Trump antes de las elecciones estadounidenses. Los datos del IPC y el IPP de EE. UU. del viernes pasado, superiores a lo esperado, se compensaron con el informe de ventas minoristas más débil desde 2020, que inesperadamente se desplomó un -0,9% intermensual en enero. El mercado ha cambiado las expectativas sobre el primer recorte de tasas de la Fed de diciembre a septiembre de 2024, y la probabilidad de un aumento de tipos este año se ha vuelto casi improbable, un marcado contraste con hace solo dos semanas, cuando los mercados descontaban una probabilidad de más del 20% de un aumento, en el pico de los temores de una guerra comercial. Las declaraciones de los funcionarios de la Fed, incluidos Michelle Bowman y Patrick Harker, indican un enfoque cauteloso, sin recortes de tipos esperados en los primeros dos trimestres de 2024. Sin embargo, ninguno de ellos ha descartado un recorte de tasas más adelante en el año, y en cambio enfatizan el potencial de que la inflación disminuya en los próximos trimestres, incluso en medio de un crecimiento salarial persistentemente alto y un mercado laboral ligeramente más débil. El Producto Interno Bruto (PIB) de Japón lleva mucho tiempo lastrado por un consumo débil y una fuerza laboral cada vez más reducida debido al envejecimiento de la población. Sin embargo, los datos del cuarto trimestre de 2024 de hoy han suscitado esperanzas de que el estancamiento pueda estar llegando a su fin. El PIB anualizado aumentó inesperadamente hasta el 2,8% (previsión: 1,1%, anterior: 1,7%). El crecimiento intertrimestral del PIB alcanzó el 0,7% (previsión: 0,3%, anterior: 0,4%).

El principal impulsor de la mejora económica fue el fuerte gasto de capital de las empresas, que aumentó significativamente las inversiones.

El consumo privado también sorprendió al alza, aumentando un 0,1%, a pesar de las expectativas de una caída del 0,3%, lo que indica las primeras señales de alivio del consumidor tras un aumento récord de la inflación. Fuente: XTB Research Una sorpresa tan importante en las cifras del PIB ha llevado al mercado a descontar en los precios alzas de tasas anticipadas en Japón, lo que ha dado apoyo al yen japonés. Fuente: Bloomberg Financial LP Curiosamente, sin embargo, el mercado de opciones no anticipó una caída del USDJPY. Una estrategia de cobertura de reversión de riesgo de un mes incluso indicó la posibilidad de un repunte del USDJPY. Fuente: Bloomberg Financial LP Gráfico del USD/JPY El par USDJPY está profundizando su caída correctiva, acercándose a una zona de soporte crítica, que se alinea con: El mínimo local del 7 de febrero

El límite inferior de la caída 1:1 a partir de noviembre de 2024

Si bien el riesgo de un nuevo aumento de la inflación en los EE. UU. persiste, el par USDJPY actualmente refleja una dinámica de corto plazo, lo que sugiere que un aumento de tasas en Japón parece mucho más probable este año que en los EE. UU. Como resultado, los diferenciales de rendimiento de los bonos entre los dos países pueden comenzar a revertir su tendencia a largo plazo. La caída de hoy se estancó en el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%. Fuente: xStation5 Fuente: xStation5

