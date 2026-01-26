Aumentos cósmicos en metales preciosos, ¡yen en modo turbo!

La sesión al otro lado del Atlántico transcurre con ánimo positivo , y los principales índices de Wall Street disfrutan de un buen comienzo de semana. El S&P 500 sube un 0,5 %, el Nasdaq avanza cerca de un 0,6 % y el Dow Jones registra un alza del 0,4 %.

, y los principales índices de Wall Street disfrutan de un buen comienzo de semana. El S&P 500 sube un 0,5 %, el Nasdaq avanza cerca de un 0,6 % y el Dow Jones registra un alza del 0,4 %. Las sesiones en el Viejo Continente fueron similares, con algunas excepciones . El CAC 40 francés terminó el día con una leve caída. El FTSE 100 británico registró un incremento simbólico, mientras que el DAX alemán tuvo un mejor desempeño con un alza del 0,2 %, al igual que el IBEX 35 español, que cerró la sesión con una subida del 0,8 %.

. El CAC 40 francés terminó el día con una leve caída. El FTSE 100 británico registró un incremento simbólico, mientras que el DAX alemán tuvo un mejor desempeño con un alza del 0,2 %, al igual que el IBEX 35 español, que cerró la sesión con una subida del 0,8 %. Las tensiones entre EE. UU. y Canadá van en aumento tras el anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 100 % a productos canadienses.

tras el anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 100 % a productos canadienses. En enero, el índice de actividad industrial de la Fed de Dallas pasó de -10,9 a -1,2, lo que refleja una clara mejora en el sector industrial de la región, aunque la industria aún se encuentra en fase de leve contracción.

pasó de -10,9 a -1,2, lo que refleja una clara mejora en el sector industrial de la región, aunque la industria aún se encuentra en fase de leve contracción. Los datos del Ifo de enero para Alemania , ligeramente por debajo de las previsiones, confirman el estancamiento económico, con baja demanda y cautela por parte de las empresas, lo que limita la inversión y no impulsa al BCE a subir los tipos de interés rápidamente.

, ligeramente por debajo de las previsiones, confirman el estancamiento económico, con baja demanda y cautela por parte de las empresas, lo que limita la inversión y no impulsa al BCE a subir los tipos de interés rápidamente. El mercado de divisas registra una fuerte apreciación del yen, resultado de la acción coordinada de EE. UU. y Japón para frenar su debilitamiento.

registra una fuerte apreciación del yen, resultado de la acción coordinada de EE. UU. y Japón para frenar su debilitamiento. El mercado de metales preciosos sigue eufórico . El oro sube más de un 2 % y prueba el nivel de los 5.100 USD por onza, mientras que la plata se dispara cerca de un 12 %, superando finalmente los 114 USD por onza. El paladio avanza casi un 5 % y rompe la barrera de los 2.110 USD por onza, en tanto que el platino sube un modesto 1,7 % y pone a prueba el nivel de los 2.820 USD por onza.

. El oro sube más de un 2 % y prueba el nivel de los 5.100 USD por onza, mientras que la plata se dispara cerca de un 12 %, superando finalmente los 114 USD por onza. El paladio avanza casi un 5 % y rompe la barrera de los 2.110 USD por onza, en tanto que el platino sube un modesto 1,7 % y pone a prueba el nivel de los 2.820 USD por onza. Se observa una ligera corrección en el mercado del petróleo . Los contratos de WTI caen alrededor de un 0,9 %, mientras que el Brent retrocede un 0,6 %.

. Los contratos de WTI caen alrededor de un 0,9 %, mientras que el Brent retrocede un 0,6 %. También se percibe un sentimiento positivo en el mercado de criptomonedas. Bitcoin sube un 2 % y supera los 88.000 USD, mientras que Ethereum avanza más de un 4 % y ronda los 2.920 USD.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.