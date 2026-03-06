Tres mercados a seguir la próxima semana (06.03.2026)

Los mercados financieros despertaron en marzo ante una nueva realidad. La decisión de Donald Trump de atacar Irán provocó cambios importantes en los mercados globales, especialmente en el sector de las materias primas energéticas.

La atención de los inversores se centra ahora en los acontecimientos en Medio Oriente, particularmente en si el Estrecho de Ormuz seguirá abierto al tráfico de petroleros.

Sin embargo, esto no significa que los factores macroeconómicos hayan desaparecido. La próxima semana los mercados recibirán datos clave de inflación en Estados Unidos, incluidos el IPC (CPI) y el índice PCE.

Dada la combinación de riesgos geopolíticos y publicaciones macroeconómicas, hay tres mercados que merece la pena vigilar especialmente la próxima semana: Petróleo (OIL), Bitcoin, EURUSD

OIL

Los precios del petróleo han subido cerca de 50% desde el inicio del año, llevando las cotizaciones a sus niveles más altos desde 2024. Los riesgos para el suministro ahora parecen incluso más graves que durante la fase inicial de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022.

Aunque técnicamente el mercado se encuentra en una fase de sobreoferta teórica, y algunos envíos pueden redirigirse por rutas alternativas fuera del Estrecho de Ormuz, el mercado global ha experimentado un claro shock.

Si las interrupciones persisten durante varias semanas más, los precios podrían volver a los niveles extremos observados hace dos años.

También vale la pena señalar que los niveles actuales de precios son políticamente difíciles de aceptar para el consumidor estadounidense. Esto significa que la administración Trump podría enfrentarse a presión para lograr una resolución militar rápida o impulsar una desescalada y un alto el fuego.

BITCOIN

Bitcoin alcanzó su nivel más alto en un mes a comienzos de marzo. Las criptomonedas parecen estar recuperando atractivo como alternativa durante periodos de incertidumbre geopolítica, aunque la experiencia de 2022 sugiere cautela al tratarlas como un verdadero activo refugio.

Las recientes subidas fueron impulsadas en gran medida por el impulso generado alrededor del Clarity Act, una pieza legislativa clave para el sector cripto. Si se aprueba, podría aumentar significativamente el interés institucional en los activos digitales.

Trump también ha pedido al sector bancario que llegue a un acuerdo con la industria de activos digitales y que deje de bloquear el desarrollo del sector.

EURUSD

El par EURUSD ha caído a su nivel más bajo desde noviembre de 2025 y sigue siendo vulnerable a nuevas depreciaciones si los precios de las materias primas continúan subiendo.

El euro es especialmente sensible al aumento de los precios del gas natural licuado (GNL), mientras que los altos precios del petróleo limitan el margen de maniobra del Banco Central Europeo para recortar tasas de interés.

El informe NFP de Estados Unidos publicado el viernes añadió más incertidumbre.

Después de un enero muy fuerte, febrero mostró una caída de casi 100.000 empleos, un aumento de la tasa de desempleo y un incremento en el crecimiento salarial.

Por lo tanto, los próximos datos de inflación serán cruciales, especialmente IPC de febrero y el PCE de enero

Cualquier señal de que las presiones inflacionarias siguen siendo persistentes podría retrasar las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos, a pesar de los primeros signos de debilidad en el mercado laboral, que actualmente resulta difícil de interpretar debido a la alta volatilidad de los datos recientes.