El petróleo se dispara 11% por la escalada del conflicto en Medio Oriente y El VIX sube impulsado por el miedo en Wall Street

- El petróleo Brent sube más de 11% y supera los 93 dólares por barril, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente.
- Estados Unidos, Irán e Irak reportan nuevos ataques, aumentando el riesgo de ampliación del conflicto.
- Donald Trump descarta negociaciones, sugiriendo un conflicto potencialmente prolongado.
- El VIX sube con fuerza, reflejando una mayor demanda de cobertura ante el aumento de la volatilidad.
- El mercado teme presiones inflacionarias y riesgos de estanflación, mientras el S&P 500 se mantiene cerca de máximos históricos.
Los futuros del Brent suben más de 11% hoy, extendiendo el impulso alcista previo y superando ya los 93 dólares por barril. Junto con el petróleo, también aumentan las preocupaciones sobre inflación, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y la fortaleza del dólar.
Al mismo tiempo, la demanda por el VIX ha aumentado con fuerza, ante expectativas de mayor volatilidad en el S&P 500, que pese a las tensiones geopolíticas y los crecientes riesgos de estanflación, se mantiene solo alrededor de 5% por debajo de su máximo histórico cercano a los 7.000 puntos
Escalada militar en Medio Oriente
-
Estados Unidos señaló que responderá tras un ataque dirigido contra una base en Bahréin.
-
Irak reportó un ataque con misiles contra la base militar Taji, donde se encuentra el Centro Diplomático de Estados Unidos, cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad.
-
Irán afirmó haber lanzado otra ola de ataques contra objetivos designados en la región.
-
Teherán también advirtió que podría atacar a países europeos si la Unión Europea se une al conflicto.
El presidente Donald Trump declaró hoy que no hay espacio para negociaciones, sugiriendo que la única opción es una victoria militar “completa” de Estados Unidos, lo que probablemente implica un conflicto prolongado con posible participación de fuerzas terrestres.
El petróleo supera nuevamente los 90 dólares
Los precios del petróleo en los mercados globales han superado los 90 dólares por barril por primera vez desde 2023.
El VIX se dispara ante el aumento del riesgo
Los futuros del VIX están subiendo hasta niveles no vistos desde abril de 2025, cuando los mercados se vieron sacudidos por los temores relacionados con los aranceles de Donald Trump y su impacto en la economía global.
La demanda de cobertura mediante exposición al VIX también está aumentando antes del fin de semana, ya que los inversores prefieren no mantener posiciones sin cobertura ante el riesgo de una escalada del conflicto durante el fin de semana.
