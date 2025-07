Avance de resultados financieros de Netflix 2T25: qué esperar 🔍

Netflix (NASDAQ: Netflix) publicar谩 sus resultados tras el cierre del mercado hoy. Desde comienzos de julio, las acciones de la compa帽铆a han ca铆do aproximadamente un 8鈥% desde su m谩ximo hist贸rico (ATH). Los resultados del segundo trimestre podr铆an ser un factor clave para mantener la fuerte tendencia alcista; sin embargo, conviene recordar que, con valoraciones tan elevadas, la compa帽铆a es particularmente vulnerable a fluctuaciones significativas. El mercado de opciones est谩 descontando un rango de variaci贸n en el precio de aproximadamente 8,5鈥% tras la publicaci贸n de los resultados. 聽 Fuente: xStation Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Perspectivas para el 2T 2025 El consenso de los analistas proyecta que los ingresos crecer谩n hasta los 11.060 millones USD, superando levemente la previsi贸n interna de la compa帽铆a de 11.040 millones USD. Superar los 11.000 millones en ingresos trimestrales marcar铆a el mejor trimestre de la historia y representar铆a un crecimiento interanual superior al 15鈥%. Esta din谩mica se ver铆a respaldada por una gesti贸n de precios eficaz y una diversificaci贸n de ingresos en varios segmentos de negocio, incluyendo la publicidad. Al mismo tiempo, el mercado anticipa una mejora significativa en la din谩mica de beneficio operativo y beneficio neto, estim谩ndose un crecimiento interanual del 45鈥%. La mejora de la rentabilidad y el aumento del margen operativo al 33,1鈥% son actualmente dos factores financieros clave para Netflix. Cabe destacar que el a帽o pasado, Netflix anunci贸 que dejar铆a de publicar sus cifras de suscriptores, lo que inicialmente gener贸 inquietud entre los inversores. No obstante, si los datos financieros confirman una tendencia sostenida de mejora en la rentabilidad, los inversores deber谩n asumir que los resultados de Netflix ya no estar谩n impulsados principalmente por el crecimiento del volumen de suscriptores, sino por una gesti贸n eficaz de costes y un desarrollo cualitativo del negocio. Para Netflix, ha llegado el momento de cosechar los frutos del crecimiento din谩mico de su base de usuarios. Adem谩s, los inversores prestar谩n especial atenci贸n a los comentarios sobre el contenido creado por la propia Netflix. Las perspectivas de la direcci贸n en cuanto al segmento deportivo, nuevos filmes y series, as铆 como la evaluaci贸n de las producciones del a帽o, podr铆an constituir una se帽al importante sobre el rumbo futuro de la compa帽铆a. RESULTADOS ESTIMADOS PARA EL 2T 2025 Ingresos estimados: 11.060 millones USD Ingresos estimados de EE.鈥疷U. y Canad谩: 4.850 millones USD Ingresos estimados de EMEA: 3.500 millones USD Ingresos estimados de Am茅rica Latina: 1.330 millones USD Ingresos estimados de Asia-Pac铆fico: 1.320 millones USD

Beneficio por acci贸n (BPA) estimado: 7,09 USD

Beneficio operativo estimado: 3.060 millones USD

Margen operativo estimado: 33,1鈥%

Flujo de caja operativo estimado: 2.380 millones USD

Flujo de caja libre estimado: 2.170 millones USD PROYECCIONES PARA EL 3T 2025 Ingresos estimados: 11.280 millones USD

BPA estimado: 6,70 USD

Beneficio operativo estimado: 3.470 millones USD

Margen operativo estimado: 30,7鈥% PROYECCIONES PARA TODO 2025 Ingresos estimados: 44.560 millones USD

Margen operativo estimado: 29,7鈥%

Gasto estimado en contenido: 17.680 millones USD

Flujo de caja libre estimado: 8.900 millones USD Valoraci贸n antes de los resultados Es importante recordar que, en t茅rminos de valoraci贸n, Netflix sigue siendo una compa帽铆a muy cara. Con una relaci贸n precio-beneficio (PER) de aproximadamente 60x, un ratio PEG de 2,5x en los 煤ltimos 3 a帽os y un EV/EBITDA superior a 47x, la empresa enfrenta el reto de mantener estos m煤ltiplos. Especialmente porque los indicadores prospectivos para los pr贸ximos 12 meses no parecen significativamente m谩s bajos. La elevada valoraci贸n de Netflix se fundamenta en su capacidad de fijaci贸n de precios y su posici贸n dominante en el mercado de plataformas de streaming. No obstante, tambi茅n es importante se帽alar que estos niveles tan elevados dejan m谩rgenes de error reducidos, lo que implica que tanto resultados inferiores como superiores a lo esperado podr铆an generar movimientos marcados en la cotizaci贸n de las acciones de este gigante del streaming estadounidense. Tanto los indicadores forward como los TTM (煤ltimos doce meses) se mantienen cerca de niveles r茅cord antes de la publicaci贸n de resultados. En consecuencia, mantener la valoraci贸n de la compa帽铆a sigue siendo uno de los principales retos antes de que se den a conocer los resultados.

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

