🚩Avid Budget: la “meme stock” se hunde tras evaporarse el pánico que impulsó el rally del 600%

Las acciones de la empresa de alquiler de coches Avis Budget (CAR.US) han vivido un ciclo completo de euforia y colapso en apenas unos días, ilustrando lo rápido que pueden deshacerse las dinámicas especulativas. El movimiento comenzó con un agresivo short squeeze, seguido casi inmediatamente por un retorno brusco hacia niveles de valoración más racionales. La acción ahora intenta estabilizarse tras el pánico de las dos últimas sesiones.

Las comparaciones con episodios de meme stocks como GameStop ya están apareciendo, y los paralelismos parecen, al menos en parte, justificados. La capitalización bursátil actual de la compañía ronda los 8.000 millones USD.

Puntos clave del episodio

Rally máximo del 600% (de <100 USD a >700 USD)

Caída de más del 70% en dos días tras el pico

Ganancias de vendedores en corto en un solo día: ~2.800 millones USD

Short interest alcanzando ~64% del free float

Volatilidad implícita en opciones: 235%

El origen: poca oferta y presión creciente sobre los cortos

La historia comenzó con una estructura de mercado muy específica. Avis Budget combinaba alto short interest con un free float extremadamente limitado. En la práctica, muchos inversores estaban posicionados a la baja mientras la oferta real de acciones disponibles era muy reducida.

Este desequilibrio creó las condiciones ideales para un movimiento explosivo: incluso una demanda moderada podía generar reacciones de precio desproporcionadas.

La concentración accionarial como catalizador clave

Un factor crítico fue la estructura de propiedad. Dos hedge funds controlaban más del 70% de las acciones, restringiendo aún más el free float. En estas condiciones, pequeños cambios en la demanda pueden provocar oscilaciones enormes.

Otro catalizador fue la revelación de una gran posición por parte de Pentwater Capital, interpretada por el mercado como una señal de respaldo institucional.

El short squeeze: un mecanismo auto-reforzado

A medida que el precio subía, se activó un short squeeze clásico. Los inversores bajistas se vieron obligados a recomprar acciones a precios cada vez más altos. Cada recompra forzada generaba más demanda, empujando el precio aún más arriba.

En el pico, el short interest alcanzó ~64% del free float, amplificando el efecto.

El mensaje es claro: el precio subió no por fundamentales, sino por la estructura del mercado.