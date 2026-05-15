Resumen diario: La semana cerró con caídas. ¿El mercado está comenzando a temer a la inflación?

- La visita diplomática del presidente Trump a China llegó a su fin.
- Los inversionistas comienzan a digerir las últimas cifras de inflación.
- Los rendimientos de los bonos estadounidenses están en su nivel más alto en un año.
- Casi todos los principales índices bursátiles cerraron hoy en negativo.
- Las compañías del sector de microprocesadores lideraron las caídas.
- El dólar volvió a terminar la jornada en la cima del tablero de divisas del G10.
- La visita diplomática del presidente Trump a China llegó a su fin.
- Los inversionistas comienzan a digerir las últimas cifras de inflación.
- Los rendimientos de los bonos estadounidenses están en su nivel más alto en un año.
- Casi todos los principales índices bursátiles cerraron hoy en negativo.
- Las compañías del sector de microprocesadores lideraron las caídas.
- El dólar volvió a terminar la jornada en la cima del tablero de divisas del G10.
El principal factor que está moldeando la volatilidad
La razón detrás de la aversión al riesgo observada en los mercados puede atribuirse a la aparentemente poco fructífera visita de Trump a China. Sin embargo, observando los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, también se puede concluir que el mercado está cada vez más preocupado de que la situación inflacionaria en EE.UU. se salga del control de la Fed.
Geopolítica
La visita diplomática del presidente Trump a China concluyó. La falta de avances significativos en temas clave, como las importaciones de tierras raras, las exportaciones de microprocesadores estadounidenses y, sobre todo, la cooperación para la reapertura del Estrecho de Ormuz, genera preocupación.
Datos macroeconómicos
La publicación de hoy de los datos de producción industrial de EE.UU. correspondientes a abril sorprendió al alza (0,7%). Sin embargo, los inversionistas continúan enfocándose principalmente en las recientes cifras inflacionarias. Tanto los datos de IPC como de IPP sorprendieron al alza, especialmente este último. La presión de precios en Estados Unidos se encuentra en su nivel más alto desde finales de 2022 e inicios de 2023, lo que está aumentando las expectativas de nuevas subidas de tasas por parte de la Fed. Actualmente, una subida de tasas antes de fin de año es el escenario base del mercado, con una probabilidad implícita de 60%.
Índices
Casi todos los principales índices cerraron en rojo hoy, aunque tanto el S&P 500 (-0,8%) como el NASDAQ Composite (-0,8%) lograron recuperar parte de las pérdidas registradas tras la Apertura de Mercado en EE.UU.
El KOSPI coreano (-6,1%), el alemán DAX (-2,2%), el francés CAC40 (-1,6%) y el polaco WIG20 (-2,4%) cerraron la jornada con pérdidas significativas.
Acciones
Las expectativas iniciales respecto a una relación comercial más estrecha entre EE.UU. y China en el sector de microprocesadores no se materializaron, lo que está afectando a las compañías del sector, especialmente considerando la magnitud de las recientes alzas. Entre las mayores caídas del día destacan:
- ARM Holdings (-7,1%)
- Intel Corp (-6,6%)
- NVIDIA Corp (-2,9%)
Divisas
En medio de una creciente inestabilidad geopolítica y mayores preocupaciones inflacionarias, el dólar continúa fortaleciéndose y volvió a cerrar la jornada en la cima del tablero de divisas del G10. La ganancia semanal de la divisa estadounidense frente al euro superó el 1,3%.
-
Los reportes relacionados con la implicación de Flavio Bolsonaro, candidato de derecha en las elecciones presidenciales, continúan presionando al real brasileño.
-
El peso chileno se debilita debido a la caída en los precios del cobre.
-
También se observan pérdidas en las monedas más vulnerables a un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz: el florín húngaro, el rand sudafricano y el baht tailandés.
Materias primas
El aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense hasta su nivel más alto en un año, con un alza de 20 puntos base desde comienzos de la semana en el bono a 10 años (actualmente 4,59%), no está favoreciendo a la plata (-7,8%) ni al oro (-2%). Los precios del cobre también retrocedieron (-1,6%). La falta de avances para reabrir el Estrecho de Ormuz está llevando al precio del Brent a acercarse a los 110 dólares, mientras el GNL supera el umbral de 50 euros por MWh en el mercado holandés TTF.
Criptomonedas
El deterioro del sentimiento de mercado hacia los activos de riesgo provocó caídas en Bitcoin (-2,4%) y Ethereum (-3%). Tras un breakout de un solo día, Bitcoin volvió a caer por debajo del nivel psicológico de 80.000 dólares.
—
Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros en XTB
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
Apertura de Mercado en EE.UU.: Wall Street sangra tras la visita de Trump a Beijing
Resumen de mitad de sesión: Acciones y metales retroceden mientras la cumbre Trump-Xi no logra destrabar el conflicto con Irán (15.05.2026)
¿Ayudará Xi Jinping a reabrir el estrecho de Ormuz❓The New York Times informa detalles sorprendentes 💥
🚨ESTA es la primera advertencia de China a Donald Trump
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.