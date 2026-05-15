Resumen de mitad de sesión: Acciones y metales retroceden mientras la cumbre Trump-Xi no logra destrabar el conflicto con Irán (15.05.2026)

Sentimiento de mercado: El sentimiento bajista se está profundizando mientras los inversionistas priorizan “descontar el dolor” de un prolongado estancamiento entre Estados Unidos e Irán por sobre los sólidos resultados corporativos. El aumento de los costos energéticos y el fuerte repunte de las cifras de inflación han reactivado los temores de recesión, particularmente en economías intensivas en manufactura como Alemania y Francia, donde el apetito por riesgo prácticamente desapareció pese a señales de resiliencia corporativa.

Índices: Los futuros sobre índices europeos cotizan con fuertes caídas. Las mayores pérdidas son registradas por el polaco WIG20 (W20: -1,8%), el italiano FTSE MIB (ITA40: -1,6%) y el francés CAC40 (FRA40: -1,6%). El contrato sobre el amplio Euro Stoxx 50 (EU50) y el británico FTSE 100 (UK100) retroceden aproximadamente 1,4%. El mercado suizo muestra cierta resiliencia (SUI20: -0,2%) debido a la alta concentración de compañías defensivas de salud y bienes de consumo.

Acciones destacadas: Los índices europeos fueron liderados a la baja por una caída de 4,3% en el sector de materiales y una fuerte liquidación en tecnología, con fabricantes de semiconductores como ASML y Aixtron cayendo hasta 4,6% y 7,3%, respectivamente. Mientras los principales bancos y gigantes del lujo como LVMH retrocedían, el fabricante italiano de chips Technoprobe destacó como una excepción positiva, disparándose 35% tras una mejora significativa en sus perspectivas para 2026.

HSBC ha logrado poco progreso en su plan de 4.000 millones de dólares destinado a invertir en fondos de crédito privado. El banco enfrenta un impacto de 400 millones de dólares derivado de un préstamo deteriorado vinculado a una empresa británica colapsada. A pesar de actualizar su apetito por riesgo en medio de la volatilidad del mercado, HSBC sigue comprometido con competir en esta clase de activos.

Delivery Hero: Las acciones de Delivery Hero subieron 40% tras la renuncia del CEO Niklas Östberg y la entrada de un inversionista activista. El mercado anticipa un posible “desmantelamiento” del grupo, particularmente mediante la potencial venta de su negocio principal en Corea del Sur. Estas desinversiones son vistas como esenciales para enfrentar vencimientos de bonos por 2.250 millones de euros y liberar valor para los accionistas.

BP está evaluando la venta de sus activos de gas natural en Egipto mientras la nueva CEO, Meg O'Neill, busca reducir deuda y reenfocar la compañía en proyectos de alta rentabilidad. Aunque la petrolera ha invertido 35.000 millones de dólares en Egipto durante seis décadas, su producción local ha caído cerca de 60% desde 2023, impulsando una reevaluación estratégica de sus activos en el Mediterráneo.

Forex: El índice del dólar estadounidense (USDIDX) extiende ganancias por quinta sesión consecutiva, avanzando con fuerza un 0,2% ante la falta de avances reales en la guerra con Irán tras la cumbre Trump-Xi. Las monedas de riesgo son las más afectadas (AUDUSD: -0,8%, NZDUSD: -0,7%). El yen japonés es la divisa menos volátil (USDJPY: +0,07%). El EURUSD cae 0,2% hasta 1,165.

Metales preciosos: Los metales preciosos corrigen con fuerza debido al fortalecimiento del dólar estadounidense. El oro cae 2% hasta los 4.560 dólares por onza, mientras la plata se desploma 5,7% hasta aproximadamente 79 dólares por onza.