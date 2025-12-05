Baja el desempleo en Canadá

Informe de empleo en Canadá (mes de noviembre) Cambio en el empleo: 53.600 (Previsto: -1.500. Anterior: 66.600).

Tasa de desempleo: 6,5% (Previsto: 7%. Anterior: 6,9%).

Tasa de participación: 65,1% (Anterior: 65,3%).

Cambio salarial promedio por hora: 4% (Anterior: 4%). El mercado laboral canadiense muestra señales de una notable mejora, con una caída del desempleo del 0,4%, en comparación con el crecimiento previsto del 0,1%. En este contexto, el Banco de Canadá tiene menos motivos para recortar con urgencia los tipos de interés. Cotización del par USD/CAD Fuente : Plataforma de XTB El dólar estadounidense se deprecia drásticamente frente al dólar canadiense, al reducirse los diferenciales previstos entre los tipos de interés objetivo implícitos.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.