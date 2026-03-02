La guerra en Oriente Medio está causando de nuevo bastante incertidumbre y los mercados se anotan fuertes caídas. Sin embargo, el inversor podría mirar lo que ha ocurrido en otros eventos similares para intentar predecir qué puede pasar en el futuro. ¿Qué debo hacer con mis inversiones?

Qué nos dice la historia y cómo aplicarlo a nuestras inversiones

Lo primero de todo es señalar que cada inversor es diferente y lo primordial es que nuestra cartera ya estuviera ajustada en función de nuestro horizonte temporal y aversión al riesgo. Por ello, nosotros no podemos decirle a nadie qué debe hacer con sus inversiones. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es observar lo que ha ocurrido en la bolsa en otras ocasiones.

En los últimos conflictos geopolíticos hemos visto el S&P 500 ha tenido una caída máxima media del 5%. Sin embargo, lo más reseñable son los días que tardó en recuperarse. En ese sentido, el S&P 500 tardó de media unos 50 días en recuperar los niveles previos. Es decir, en menos de 2 meses ya se había recuperado de un shock que normalmente hace más ruido que daño en los mercados. El peor caso fue el caso del ataque a Pearl Harbor, donde tardó 307 días en recuperar lo que había perdido en 143, mientras que uno de los menos importantes fue el de la guerra de los 6 días, donde en 2 días la bolsa americana se recuperó.

Aunque esto no tiene por qué ser extrapolable exactamente igual con otros índices y el S&P 500 ha tenido históricamente un gran desempeño, la realidad es que la renta variable se recupera de este tipo de sucesos.

No sabemos lo que durarán las caídas ni cuánto tardará en recuperarse, pero si el inversor ha realizado un buen análisis de antemano, este tipo de eventos no tiene que preocuparse e incluso podría suponer una oportunidad.

El coste de oportunidad de estar fuera del mercado

Además, como ya hemos indicado en varias ocasiones, estar fuera del mercado tiene un gran coste de oportunidad. Como podemos ver en el gráfico inferior, con tan solo perdernos los 10 mejores días desde el 2004 hasta el 2023, el inversor habría visto reducida en casi la mitad su rentabilidad anualizada y en un 55% su capital final.

En bolsa no solo es necesario el conocimiento, sino también la paciencia y la fortaleza psicológica.