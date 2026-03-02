En mitad de la guerra en Oriente Medio entre Estados Unidos e Israel contra Irán y sus satélites, la pregunta que todos los inversores se están haciendo es hasta dónde pueden llegar los precios del petróleo. De hecho, no solo afecta a los inversores, sino a toda la población en general.

Las cifras sobre la mesa del conflicto en Oriente Medio

La primera pregunta que debemos responder es por qué este conflicto militar tiene impacto en los precios del crudo. En primer lugar, tenemos que decir que cualquier conflicto geopolítico tiene cierto impacto en los precios de los diferentes activos, porque la prima geopolítica se incrementa. Esta prima es el reflejo de una mayor incertidumbre, por la que los inversores exigen una mayor rentabilidad. Otra manera de verlo es en la tasa de descuento de un activo, que aumenta para reflejar ese aumento de rentabilidad exigida. En el caso del petróleo, también se produce ese aumento de la prima geopolítica. Sin embargo, este conflicto es especialmente importante para los precios del crudo.

En función de la fuente a la que acudamos, podemos ver una estimación de la producción de petróleo de Irán. Si bien algunas fuentes apuntan a unos 3,2 millones de barriles, otras lo acercan más a los 5 millones de barriles. En cualquier caso, podemos estimar que al menos tiene un impacto de alrededor del 3% en la oferta de crudo total a nivel mundial. Sin embargo, esto no es lo más preocupante y lo que genera inquietud es el estrecho de Ormuz. En ese sentido, a través de este estrecho circula alrededor del 20% de la demanda de crudo global. Es decir, un bloqueo en este estrecho puede causar un gran impacto en el mercado y esto es algo que ya hemos visto en otras ocasiones. De hecho, en la actualidad ya se está produciendo dicho bloqueo y se han llevado a cabo ataques a al menos tres buques. Por tanto, el mayor riesgo ya se está materializando.

Para compensar dicho impacto la OPEP+ ha anunciado un aumento de la producción de alrededor de 200.000 barriles diarios, pero esto apenas tiene impacto, ya que representaría alrededor del 1% del crudo que circula por el estrecho de Ormuz. Es decir, en el corto plazo la oferta está totalmente condicionada por el conflicto.

¿Los precios del petróleo están más cerca de los 60 dólares o de los 100 dólares el barril?

Según apuntan desde Bloomberg, en el conflicto entre Israel e Irán en junio de 2025 por cada 1% de oferta de crudo perdida se produjo un aumento en los precios del 4%. Por ello, si se produce un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz podríamos ver un repunte de hasta un 80% en los precios del petróleo. Esto dejaría a los precios en alrededor de los 108 dólares por barril. Por el contrario, si el bloqueo para y únicamente vemos un parón en las exportaciones, podríamos ver los precios del Brent en alrededor de los 72 dólares el barril. Es decir, todo dependerá de cómo de prolongado sea el bloqueo en el estrecho.

Nosotros pensamos que es muy probable que el precio del crudo se ubique en los 80 dólares el barril de Brent en los próximos días, pero si el bloqueo se prolonga durante más de un mes sí que es probable que veamos un despunte de los precios del petróleo por encima de los 100 dólares.

El escenario de 60 dólares el barril de Brent se podría hacer realidad si el conflicto dura muy poco tiempo y el régimen actual cae. En ese caso, incluso en un escenario de caos no deberíamos ver tanto impacto en el petróleo, ya que los conflictos serían internos y no de cara al exterior.

En cualquier caso, la economía mundial está en vilo a la espera de cómo se desarrollan los acontecimientos. Un petróleo por encima de los 100 dólares el barril podría suponer un gran aumento de la inflación a nivel global, con el impacto que esto tendría en países como Estados Unidos, donde la inflación sigue siendo el principal problema.