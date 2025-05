Bajada en los ingresos de Coca-Cola

Coca-Cola (KO.US) ha informado de resultados mixtos del primer trimestre, con unos beneficios ligeramente superiores a las expectativas de los analistas y unos ingresos por debajo de lo esperado. Resultados mixtos del primer trimestre en Coca-Cola Coca-Cola reportó ganancias trimestrales de 0,73 dólares por acción, superando la estimación de consenso de los analistas de 0,72 dólares y superando en un 1,39% los datos del mismo periodo del año anterior. SIn embargo,las ventas trimestrales alcanzaron los 11.100 millones de dólares, lo que representa una disminución del 0,37% con respecto a la estimación de consenso de los analistas de 11.140 millones de dólares y un descenso del 1,77% con respecto a los 11.300 millones de dólares del mismo período del año anterior. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aunque los ingresos disminuyeron, el gigante de las bebidas registró un crecimiento orgánico ajustado de los ingresos del 6%, una cifra que supera las expectativas del 5,2% del mercado. Esta cifra se vio impulsada por un sólido desempeño de la relación precio/mix del 5% y un aumento del 2% en el volumen de cajas unitarias. El margen operativo comparable, además, mejoró al 33,8% desde el 32,4% del año anterior, superando también la estimación del 33%. Por categoría, el volumen de cajas unitarias de refrescos con gas aumentó un 2%, mientras que el de agua, bebidas deportivas, café y té también aumentaron un 2%. Los sectores de nutrición, jugos, lácteos y bebidas de origen vegetal experimentaron un crecimiento más modesto, del 1%. Precio de la acción de Coca-Cola La acción de Coca-Cola cotiza por encima de las medias móviles simples (SMA) de 30 y 50 días. Los alcistas intentarán volver a probar los máximos recientes, mientras que los bajistas intentarán impulsar el precio por debajo del nivel de 70$. El RSI muestra una divergencia bajista oculta, formando máximos decrecientes mientras el precio alcanza máximos más altos. Mientras tanto, el MACD está al borde de un cruce bajista, lo que indica un posible riesgo de caída.

