Coca-Cola es una marca de bebida de renombre conocida internacionalmente por su bebida de cola y un amplia variedad de refrescos.

Coca-Cola es una empresa multinacional con una fuerte presencia en el mercado y un historial de éxito. Opera en más de 200 países y ofrece una cartera de bebidas diversificada, incluyendo refrescos gaseosos, zumos y bebidas deportivas. La red de distribución global de la empresa y el reconocimiento de marca contribuyen a su estabilidad y potencial de crecimiento.

El origen de Coca-Cola se remonta a 1886, cuando el farmacéutico John Pemberto creó la fórmula original. Con el tiempo Coca-Cola se ha convertido en un símbolo de la cultura americana, y ha expandido su oferta de productos para satisfacer las preferencias del consumidor. El valor de marca y las campañas de márketing han desempeñado un papel significativo en el éxito de Coca-Cola, haciendo que sea una de las marcas más reconocidas en todo el mundo.

En resumen, Coca-Cola es una empresa de bebidas reconocida en todo el mundo con una cartera de productos diversificada.