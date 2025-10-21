lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.
KO.US

KO.US - Instrumento Coca-Cola

Coca-Cola Co
Abrir cuenta
MÁS POPULARES

Ningún resultado encontrado ""

Lista completa de instrumentos disponibles

Ir a la página de instrumentos
El rendimiento pasado o las previsiones futuras no constituyen un indicador fiable del rendimiento futuro.
Descargar la APP gratuita
ÚLTIMAS NOTICIAS

No te pierdas nada con nuestra sección de Noticias

Más noticias
INFO DEL INSTRUMENTO

Invierte en Coca-Cola Co SIN comisiones

Perfil Coca-Cola Co. Coca-Cola Co. es la empresa estadounidense más grande y famosa del mundo que fabrica, distribuye y comercializa bebidas no alcohólicas. Los productos estrella de la empresa incluyen Coca-Cola, Fanta, Sprite y Kinley Tonic. La empresa también ofrece bebidas sin gas como: jugos (Cappy), tés (Fuze Tea), aguas (Kropla Beskidu, MultiVita), bebidas energéticas (Burn, Monster Energy), bebidas isotónicas y cafés helados. La empresa se centra en las primeras etapas de la cadena de suministro y suministra en gran medida concentrados de sus bebidas a restaurantes y otras instalaciones. Los productos Coca-Cola están disponibles en todo el mundo y las etiquetas de las bebidas están traducidas a 80 idiomas.
0 USD
10 USD
15:30 - 22:00

Datos interesantes

Inventor de Coca-Cola: el Dr. John Stith Pemberton, inicialmente desarrolló la bebida en 1886 como un remedio para los dolores de cabeza. La fórmula original contenía extractos de la planta de la coca, nuez de cola, azúcar, agua y cafeína. Hoy es uno de los refrescos más famosos del mundo, vendiendo más de mil millones de bebidas cada día.

Fuerte marca: el valor de marca de Coca-Cola, el marketing, investigación e innovación le han ayudado a obtener una gran cuota de mercado en la industria de las bebidas no alcohólicas. Su logotipo rojo y blanco es uno de los símbolos corporativos más reconocidos del planeta.

Rendimiento histórico de la acción: Desde su salida a bolsa en 1919, la acción ha mostrado una apreciación significativa, con una estimación de expertos desde los 40$ hasta los 10$ millones por acción en alrededor de un siglo, con splits y reinversiones. Esto hace que la acción de Coca-Cola sea una inversión históricamente enriquecedora.

Presencia en eventos importantes: las estrategias de márketing de Coca-Cola han sido omnipresentes en varios eventos globales, tales como la Copa del Mundo de Fútbol, los Juegos Olímpicos y el Tour de Francia. El logo rojo y blanco de la empresa tiene una presencia importante en la tradición navideña, añadiendo popularidad y significado cultural.

Cartera diversificada: La empresa Coca-Cola ha ampliado su gama de productos para incluir más de 3.000 productos de bebidas y más de 500 marcas. La Coca-Cola, sigue siendo lo que mejor vende, la empresa ofrece una amplia variedad de bebidas, incluyendo refrescos con gas, agua, bebidas para deportistas, zumos, té, café y bebidas energéticas.

Éxito de la IPO: La Oferta Pública Inicial de Coca-Cola en 1919 fue la que más éxito ha tenido en la industria alimentaria. Vendieron 500.000 acciones a 40$ cada una, haciendo que fuera una inversión exitosa para los que participaron en ella. Desde entonces Coca-Cola ha seguido creciendo y remunerando a sus inversores.

Márketing atípico: El enfoque durante la 2º Guerra Mundial fue notable. La bebida estaba disponible en 44 países, incluyendo ambos lados del conflicto. Los soldados podían comprar una botella de Coca-cola por 5 céntimos, y la bebida siguió al ejército a los campos de batalla. Esta estrategia única ayudó a impulsar la presencia global de Coca-Cola.

Crecimiento del dividendo: Coca-Cola ha incrementado de manera constante su pago de dividendos en las últimas décadas. Tiene reputación de generar beneficios anuales, haciendo que sea una inversión atractiva para inversores que buscan ingresos. 

Acción valiosa: A 21 de febrero de 2023, Coca-Cola cotiza en índices principales como el Nasdaq 100, S&P 500, y el Dow Jones Industrial Average (DJIA). Es la empresa Nº 33 más valorada en el mundo, con un valor de mercado de aproximadamente $260,199 millones, subrayando su importancia en el mercado de acciones global.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Descubre más instrumentos

Todas las Acciones

Todas tus inversiones siempre a mano

Con la XTB App, intuitiva y multi premiada

ÚLTIMAS NOTICIAS

No te pierdas nada con nuestra sección de Noticias

Las acciones de Coca-Cola despegan tras batir...

21 de octubre de 2025

¿Qué esperar de los resultados del tercer...

21 de octubre de 2025

La temporada de resultados ya está en marcha....

20 de octubre de 2025
Más noticias
ENTRAR

¿Cómo invertir en Acciones de Coca-Cola Co en XTB?

1. Abre una cuenta

Completa el formulario y envía los documentos solicitados, sin formalidades innecesarias. La apertura de la cuenta dependerá de la evaluación de conveniencia llevada a cabo por un test.

2. Realiza un depósito

Elige el método de depósito más conveniente para ti entre varias opciones, inlcuyendo pagos instantáneos y gratuitos.

3. Empieza a invertir

Elija entre 11600+ instrumentos.

Accede al Mercado

1. Descarga la App

Visita tu tienda móvil y descarga nuestra App totalmente gratis.

2. Abre una cuenta

Completa el formulario y envía los documentos solicitados, sin formalidades innecesarias. La apertura de la cuenta dependerá de la evaluación de conveniencia llevada a cabo por un test.

3. Realiza un depósito y empieza a invertir

Elige el método de depósito que mejor te convenga, incluyendo pagos instantáneos y gratuitos.

Da el primer paso
¿POR QUÉ XTB?

¿Por qué invertir en Acciones y ETFs en XTB?

Plataforma innovadora

Trabajamos continuamente en el desarrollo de nuestra multipremiada plataforma de inversión, para asegurar que cumple con todas tus necesidades. Versión tanto de escritorio como App.

Potente y Segura

Somos uno de los mayores Brokers cotizados del mundo, supervisado y regulado por varias autoridades de supervisión financiera. Adherido al fondo de compensación de depósitos.

Atención al Cliente en varios idiomas y de máxima calidad

Nuestro equipo de atención al cliente te atenderá 24 horas al día, de lunes a viernes.

SABER MÁS

Instrumento Coca-Cola

Coca-Cola es una marca de bebida de renombre conocida internacionalmente por su bebida de cola y un amplia variedad de refrescos. 

Coca-Cola es una empresa multinacional con una fuerte presencia en el mercado y un historial de éxito. Opera en más de 200 países y ofrece una cartera de bebidas diversificada, incluyendo refrescos gaseosos, zumos y bebidas deportivas. La red de distribución global de la empresa y el reconocimiento de marca contribuyen a su estabilidad y potencial de crecimiento.

El origen de Coca-Cola se remonta a 1886, cuando el farmacéutico John Pemberto creó la fórmula original. Con el tiempo Coca-Cola se ha convertido en un símbolo de la cultura americana, y ha expandido su oferta de productos para satisfacer las preferencias del consumidor. El valor de marca y las campañas de márketing han desempeñado un papel significativo en el éxito de Coca-Cola, haciendo que sea una de las marcas más reconocidas en todo el mundo.

En resumen, Coca-Cola es una empresa de bebidas reconocida en todo el mundo con una cartera de productos diversificada. 

PRINCIPALES INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Descubre más instrumentos

Todas las Acciones
Formación

Conoce nuestra amplia sección de formación

Envía un Regalo: regala acciones con XTB

3 minute(s) Acciones al Contado

¿Qué es el scrip dividend y qué opciones ofrece a los inversores?

5 minute(s) Glosario

¿Qué es el PER de una acción y cómo se calcula e interpreta?

6 minute(s) Acciones al Contado
Ver artículos
FAQ

¿Tienes alguna pregunta?

La Empresa Coca-Cola tiene una larga historia. La fórmula de la Coca-Cola la desarrolló John Pemberton en 1886, y en 1888 Asa Griggs Candler adquirió los derechos de la fórmula. La empresa Coca-Cola se constituyó en 1892. En 1919 la compró un grupo de empresarios liderado por Ernest Woodruff por $25 millones.

 

La estructura de capital de Coca-Cola hace referencia a cómo la empresa financia sus operaciones a través de una combinación de deuda y crédito. Determina la proporción de deuda y crédito que utiliza la empresa. Coca-Cola ha mantenido un buen control sobre su estructura de capital a lo largo de los años. Tuvo una capitalización de mercado de aproximadamente $275.5 mil millones el 23 de diciembre de 2022. El capital total de los accionistas de la empresa es de $22.8 mil millones, y sus deudas totales suman $92.47 mil millones.

 

Coca-Cola ha establecido un objetivo a largo plazo para crear valor para sus accionistas. Estos objetivos incluyen un sólido crecimiento de ingresos del 4% al 6%, incremento en las ganancias operativas del 6% al 8%, significativo crecimiento EPS, y una mejorada conversión de efectivo de caja. La estrategia de la empresa se centra en convertir su crecimiento en creación de valor.

 

Invertir en Coca-Cola conlleva riesgos, como con cualquier inversión. Algunos factores como la volatilidad en los mercados, cambios en las preferencias del consumidor, y los competidores pueden impactar el rendimiento de la empresa. Es vital evaluar estos riesgos cuidadosamente y tenerlos en cuenta en el proceso de toma de decisiones de inversión. Realizar una investigación exhaustivas y buscar directrices de asesores financieros te pueden ayudar a evaluar los riesgos y tomar decisiones de inversión informadas.

 

El objetivo de la Empresa Coca-Cola es marcar la diferencia. Y lo consigue ofreciendo una amplia gama de bebidas que vende en más de 200 países y territorios. La cartera de la empresa incluye marcas muy conocidas como Coca-Cola, Sprite, Fanta, Dasani y Powerade, entre otras. Coca-Cola está comprometida con las prácticas sostenibles, incluyendo el re-abastecimiento de agua, reciclaje de envases, abastecimiento sostenible y reducción de las emisiones de carbón en toda su cadena de valor. El objetivo es tener un impacto positivo sobre los individuos, comunidades y el medio ambiente.

Coca-Cola tiene una cartera diversificada de más de 200 marcas en todo el mundo, y algunas de las más populares son Coca-Cola, Diet Coke, Sprite, Fanta, Minute Maid, Powerade, Dasani, SmartWater, Costa Coffee, Honest Tea, y Simply Orange, entre otras.

 

La Empresa Coca-Cola guarda celosamente la fórmula del sirope de la Coca-Cola, que se combina con agua carbonatada para crear el refresco estandarte de la empresa. La fórmula exacta es un secreto comercial bien guardado, que solo conocen algunos empleados seleccionados y anónimos de la empresa.

 

Con los años, Coca-Cola ha tenido que enfrentar críticas en varios frentes. Algunos comunes incluyen los efectos sobre la salud del consumo de bebidas azucaradas, asuntos medioambientales relacionados con el desperdicio de plásticos y el uso de agua, agresiones de un márketing muy agresivo para los niños, controversias con respecto a sus prácticas laborales, y debates sobre los derechos sobre el agua en ciertas comunidades.

 

La Coca-Cola Zero Azúcar es un refresco light producido por Coca-Cola. Se creó en 2005 como Coca-Cola Zero, y ha sufrido modificaciones en la fórmula con los años. La bebida se vende como “sin calorías” y “sin azúcar”, como alternativa a la Coca-Cola normal, ofreciendo un sabor similar pero sin azúcares añadidos.

 

La rentabilidad de la empresa Coca-Cola varía de año en año. Para obtener la información más actualizada y precisa sobre los ingresos de la empresa, se recomienda recurrir a sus informes financieros oficiales, anuncios, o fuentes financieras de prestigio.

Una Acción es un tipo de activo que representa la propiedad de una empresa. Representa un derecho sobre parte de los activos y beneficios de la empresa.

Al poseer acciones, puedes beneficiarte potencialmente del crecimiento y el desempeño de la empresa. Hay varias formas en que las acciones pueden generar dinero: pago de dividendos (algunas acciones pagan dividendos, que son pagos que se hacen a los accionistas con cargo a los beneficios de la empresa), revalorización del capital (cuando el precio de una acción que posees, aumenta y vendes la acción para obtener ganancias), "split" de acciones (cuando una empresa divide sus acciones, emite más acciones a los accionistas existentes, lo que aumenta la cantidad de acciones que posees; esto también puede conducir a un incremento en el valor de la inversión).

Hay tres tipos principales de acciones: acciones ordinarias (otorga a su dueño derechos de voto en las asambleas de accionistas y le da derecho a una parte de los beneficios de la empresa a través de dividendos), acciones preferentes (paga dividendos a una tasa fija y tiene un mayor derecho sobre los activos y los beneficios que las acciones ordinarias; por lo general no tienen derecho a voto), y warrants (tipo de valor que otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una cantidad específica de acciones a un precio predeterminado dentro de un periodo establecido).

No se puede determinar una primera Acción como la "mejor" para comprar, ya que lo que constituye una buena acción puede variar según los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo de cada inversor. Es importante analizar a fondo cualquier inversión potencial y considerar la propia situación financiera antes de realizar una compra de acciones.

Únete a más de 2.000.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app