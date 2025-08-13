Bessent pide tipos de interés significativamente más bajos

Scott Bessent, estrecho colaborador de Donald Trump, secretario del Tesoro y candidato a la presidencia de la Reserva Federal, ha declarado que los tipos de interés estadounidenses deberían ser aproximadamente entre 150 y 175 puntos básicos más bajos. Esta perspectiva refleja estrechamente la del expresidente estadounidense.





Las declaraciones de Bessent coinciden con el debate del mercado sobre que la política restrictiva de la Reserva Federal, mantenida durante varios meses, está empezando a afectar gravemente el crecimiento económico y el mercado laboral. Por otro lado, a pesar de las altas tasas de interés, la economía estadounidense se mantiene robusta, los índices bursátiles se encuentran en máximos históricos y la inflación se mantiene elevada.

Según Bessent, el nivel actual de las tipos de interés es demasiado restrictivo. Cree que está limitando el crecimiento y que datos macroeconómicos más precisos justificarían recortes aún más profundos.

Sin embargo, cabe destacar que las posibilidades de Bessent de convertirse en presidente de la Reserva Federal son limitadas, a pesar de su sólida relación de confianza con Trump. El propio presidente ha indicado que es probable que Bessent permanezca en su puesto actual. Ayer se informó que Phillip Jefferson y Larry Lindsey se han sumado a la lista de posibles candidatos.

El dólar estadounidense continúa debilitándose, con el par EUR/USD en su nivel más alto desde el 27 de julio, cotizando por encima de 1,1700. Si la Fed decide recortar los tipos de interés en septiembre y continúa haciéndolo en reuniones posteriores, esto podría ejercer una mayor presión sobre el dólar. Además, se avecina un evento clave: la reunión entre Trump y Putin. Aunque el "factor Trump" ya se ha descontado en el euro desde principios de año, un resultado positivo de la reunión podría provocar un repunte continuo, una ruptura por encima de los máximos recientes y una prueba del nivel de 1,20.