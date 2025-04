Bessent y Kashkari de la Reserva Federal comentan los aranceles y la economía de EE. UU.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, anunció que asumirá un papel destacado en las negociaciones arancelarias en Estados Unidos. También indicó que el avance del nuevo proyecto de ley de recortes de impuestos está cobrando impulso y que más de 70 países están organizando reuniones con la administración estadounidense para negociar aranceles. Comentarios del Secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent: Esperamos reducir la ratio deuda/PIB en 1 punto porcentual al año. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Queremos desapalancarnos en el sector público y aumentar el apalancamiento en el sector privado. Las conversaciones sobre la reforma fiscal avanzan mejor de lo previsto. Espero llegar a un acuerdo con nuestros aliados, tras lo cual podremos abordar a China como grupo. Bessent comentó que la observación de España sobre una mayor alineación con China sería "cortarse el cuello". China es el único país que ha intensificado las medidas comerciales. Estados Unidos está "desbordado" con las solicitudes de países que desean negociar en Washington; actualmente hay 70 negociaciones programadas. Los niveles arancelarios son un límite si otros países no toman represalias. Económicamente, estamos en bastante buena forma. Aunque existe cierta incertidumbre, las empresas me dicen que la economía se mantiene muy sólida. Bessent enfatizó que la mayor participación del Tesoro en la regulación financiera se llevará a cabo a través del Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera, el Grupo de Trabajo Presidencial sobre Mercados de Capitales y la cooperación con los reguladores bancarios. El Tesoro de EE. UU. asumirá un papel más importante en la regulación financiera. Ahora es el turno del ciudadano común, no de Wall Street. La desregulación debería permitir a los bancos comprar más valores del Tesoro estadounidense. Comentarios de Neel Kashkari, de la Reserva Federal: El riesgo de desanclar las expectativas de inflación parece haber aumentado notablemente. Una vez que tengamos confianza en las expectativas de inflación, podremos enfocarnos en las compensaciones entre los objetivos de política monetaria. El obstáculo para modificar las tasas de interés ha aumentado debido a los aranceles. La inflación a corto plazo aumentará, el poder adquisitivo disminuirá, la inversión probablemente disminuirá y el PIB se contraerá debido a los aranceles. Los aranceles anunciados son mucho más altos y amplios de lo esperado, lo que resulta en un mayor impacto económico y un shock para la confianza. El listón para recortar los tipos de interés es ahora más alto, incluso si la economía y el mercado laboral se debilitan. No se debe descartar ninguna respuesta de política monetaria, ni al alza ni a la baja. La primera prioridad debe ser mantener estables las expectativas de inflación a largo plazo. Es "demasiado arriesgado" ignorar los efectos inflacionarios de los aranceles. La caída del tipo de interés neutral debido a los aranceles reduce la necesidad inmediata de una subida de tipos. El riesgo de desanclar las expectativas de inflación ha aumentado notablemente. Es probable que el tipo de interés neutral a corto plazo baje en medio de los aranceles. La política monetaria se está endureciendo por sí sola, lo que reduce la necesidad de subir los tipos. Podría revisar mi perspectiva si la incertidumbre se disipa rápidamente. La primera prioridad debe ser mantener estables las expectativas de inflación a largo plazo.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.