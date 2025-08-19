📉 Nasdaq 100 cae un 1,4%

La venta masiva tecnológica lastra a Wall Street; crecen los bienes de consumo básico

Una corrección en el sector tecnológico sigue a los sólidos resultados de Home Depot, lo que se suma al debate sobre futuros recortes de tipos de interés en EE. UU. Los futuros sobre el Nasdaq 100 están liderando las caídas, mientras que el Dow Jones 30 y el S&P 500 muestran un mejor comportamiento gracias a su menor exposición a valores tecnológicos. Los sectores de semiconductores y software están impulsando las caídas de hoy.

Movimientos clave:

Nvidia ve sus acciones caer más de un 3%, con descensos similares en Taiwan Semiconductor y Broadcom, esta última retrocediendo cerca de un 4%.

Intel (+7%) sube después de que el gobierno de EE. UU. y SoftBank de Japón anunciaran planes para adquirir conjuntamente una participación del 10% por unos 2.000 millones de dólares.

En el sector del software, Palantir retrocede casi un 10%, mientras que Oracle y Applovin también se encuentran bajo presión. Palo Alto Networks (+4%) destaca con un alza tras la publicación de sus beneficios.

Los futuros del Nasdaq 100 caen cerca de un 1,4% hoy, con el RSI cayendo por debajo de 20, lo que señala condiciones de sobreventa. El volumen vendedor ha dominado durante varias horas. Fuente: xStation5

La volatilidad sectorial dentro del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP

Los desarrolladores inmobiliarios y los bienes de consumo básico registran las mayores alzas. El optimismo en el sector inmobiliario se ve impulsado por unos inicios de construcción de viviendas más sólidos de lo esperado y por los comentarios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que los recortes de tipos de la Reserva Federal favorecerían principalmente al mercado de la vivienda. Mientras tanto, los resultados de Home Depot contribuyeron a reforzar la percepción de un sólido impulso de ingresos entre los grandes minoristas y de su resiliencia frente a los aranceles de Trump. Aunque sus ventas y beneficios quedaron ligeramente por debajo de las expectativas, la compañía mantuvo su orientación a pesar de las incertidumbres derivadas de los aranceles y del posible fin de la guerra comercial entre EE. UU. y China. Este optimismo podría reorientar el interés de los inversores hacia valores defensivos, que habían quedado rezagados por la confianza en el sector tecnológico. Las alzas también se ven apoyadas por las expectativas de recortes de tipos.

No obstante, una combinación de datos macroeconómicos relativamente sólidos en EE. UU. y riesgos inflacionarios persistentes —confirmados por el último índice de precios de producción (PPI), el indicador de confianza de la Universidad de Michigan y ahora los beneficios de los minoristas— podría indicar que la Reserva Federal evite flexibilizar su política monetaria demasiado pronto, incluso ante la creciente presión de Trump sobre el banco central.

El Departamento de Comercio de EE. UU. añadió hoy 407 productos más a su lista de aranceles sobre aluminio y acero. Los datos muestran que los fabricantes vinculados al cobre en EE. UU. están subiendo precios, con las amenazas arancelarias de Trump ya significativamente suavizadas. Los productores de cable eléctrico se están beneficiando de este “poder de fijación de precios”, y otras industrias podrían seguir la misma tendencia.

PLTR.US (intervalo D1)

Las acciones de Palantir lideran las caídas de hoy entre los valores de gran capitalización, probando la media móvil exponencial de 50 días (línea naranja).

Fuente: xStation5