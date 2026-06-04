Bitcoin cae un 3% y prolonga la venta masiva 📉 ¿Doble suelo a la vista?

- Bitcoin se hunde hasta 61.000 USD y rebota hacia 63.000–64.000 USD con un RSI diario en 19
- Los dos grandes impulsos bajistas previos fueron caídas cercanas al 40%
- La presión viene de salidas institucionales, liquidaciones apalancadas y tensiones geopolíticas
- Bitcoin se hunde hasta 61.000 USD y rebota hacia 63.000–64.000 USD con un RSI diario en 19
- Los dos grandes impulsos bajistas previos fueron caídas cercanas al 40%
- La presión viene de salidas institucionales, liquidaciones apalancadas y tensiones geopolíticas
Bitcoin se desplomó hoy hasta la zona de 61.000 USD antes de intentar estabilizarse en el rango 63.000–64.000 USD, en un contexto de pérdida de impulso en todo el mercado cripto. El RSI diario, que ha caído hasta 19, muestra ya señales de sobreventa extrema y agotamiento de la presión compradora.
Por otro lado, los dos grandes impulsos bajistas anteriores fueron significativamente más profundos y cada uno derivó en correcciones cercanas al 40%. Si un escenario similar se repitiera ahora, surgiría un objetivo natural cerca de los 50.000 USD. Aun así, existe la posibilidad de que los alcistas defiendan la zona de soporte técnico en torno a 60.000 USD, donde se han producido reacciones previas. Una ruptura decisiva por debajo de este nivel no será sencilla y probablemente requerirá una convicción clara de que vuelve un mercado bajista más profundo.
Puntos clave
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En las últimas 24 horas, Bitcoin ha perdido casi un 8%, cayendo más de 5.000 USD desde el máximo diario.
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El descenso llevó al BTC cerca del umbral psicológico de 60.000 USD, borrando semanas de recuperación previa.
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Bitcoin cotiza ahora aproximadamente 50% por debajo de su máximo histórico de 126.000 USD alcanzado en octubre de 2025.
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La presión del mercado se ha visto amplificada por salidas institucionales, especialmente de ETFs de Bitcoin, junto con liquidaciones de posiciones apalancadas y un aumento de las tensiones geopolíticas.
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El sentimiento empeoró tras conocerse que Strategy vendió 32 BTC por unos 2,5 millones USD.
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Aunque irrelevante frente a sus más de 818.000 BTC, la operación fue simbólicamente importante: es la primera reducción declarada de su posición en años.
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La venta se realizó para financiar dividendos de las acciones preferentes STRC, que pagan un rendimiento anual variable del 11,5%.
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Tras el anuncio, Bitcoin cayó por debajo de 72.000 USD, mientras que las acciones de Strategy retrocedieron casi 6% en la misma sesión.
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El principal desafío del mercado sigue siendo la débil demanda spot y el escaso interés inversor, ya que el capital se ha desplazado desde las criptomonedas hacia la renta variable y el tema de inversión en IA.
Gráfico de bitcoin
Fuente: xStation5
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