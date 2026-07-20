La sesión del viernes en Wall Street terminó con una venta generalizada que afectó a prácticamente todo el mercado. El índice Dow Jones cayó un 0,8%, el S&P 500 retrocedió un 1%, mientras que el tecnológico Nasdaq 100 corrigió un 1,4%.

La mayor presión vendedora se concentró en el sector tecnológico, donde Netflix cerró la jornada con una caída del 7% tras presentar unos resultados trimestrales decepcionantes.

Geopolítica: continúa el conflicto en Oriente Medio

La situación en Oriente Medio continúa siendo el principal foco de atención para los inversores. Estados Unidos llevó a cabo una novena noche consecutiva de ataques aéreos contra objetivos en Irán.

Según el CENTCOM, estas acciones tienen como objetivo debilitar las capacidades militares iraníes, incluida su capacidad para llevar a cabo operaciones contra buques mercantes en la zona del estrecho de Ormuz.

El conflicto se está extendiendo gradualmente a otras áreas de la región. Se han registrado lanzamientos de misiles desde Kuwait hacia Irán, explosiones en el sur del país y nuevos ataques contra objetivos vinculados a Estados Unidos en estados del Golfo, entre ellos Kuwait, Jordania y Baréin.

El aumento de las tensiones incrementa el riesgo de una mayor escalada militar y de interrupciones en el transporte de materias primas energéticas. Según fuentes estadounidenses, la administración de Donald Trump se está preparando para la posibilidad de un conflicto más amplio con Irán acelerando el despliegue de fuerzas militares en la región.

El refuerzo de la presencia militar estadounidense aumenta la preocupación de que las acciones puedan ir más allá de las operaciones limitadas realizadas hasta ahora.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que las negociaciones diplomáticas solo deberían comenzar una vez que Teherán obtenga una ventaja militar, lo que indica una escasa disposición a alcanzar un acuerdo rápido.

Materias primas energéticas: el petroleo vuelve a los 90 dólares

Otro factor que incrementó la inquietud en el mercado del petróleo fueron las informaciones procedentes de Irán sobre el minado y la explosión de dos petroleros en el estrecho de Ormuz, una de las rutas de tránsito de petróleo más importantes del mundo.

Irán también llevó a cabo una nueva oleada de ataques con misiles en la región del golfo Pérsico. El mercado descontó rápidamente un mayor riesgo geopolítico, dado que aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz.

Cualquier restricción al tránsito podría provocar una reducción significativa de la oferta. Como consecuencia, el Brent volvió a superar los 90 dólares por barril, y los inversores comenzaron a descontar un escenario de mayor escalada del conflicto y posibles interrupciones en el suministro energético.

Inteligencia artificial: Moonshot lastra al sector de semiconductores

El sector de la inteligencia artificial (IA) sigue siendo el segundo gran tema que domina los mercados. La empresa china de IA Moonshot decidió limitar temporalmente los nuevos registros para su modelo Kimi K3, ya que la demanda del producto superó la capacidad actual de su infraestructura informática.

La creciente popularidad de los modelos chinos de IA intensificó el temor de que puedan competir de forma eficaz con las soluciones occidentales.

El lanzamiento de Kimi K3 provocó ventas en las acciones de fabricantes de semiconductores, debido a la preocupación de los inversores de que modelos de IA más eficientes y económicos puedan ralentizar el ritmo de inversión en infraestructuras costosas, incluidos los chips GPU y las soluciones ofrecidas por compañías como Nvidia y Micron.

El mercado ha comenzado a replantearse el liderazgo de Estados Unidos en la carrera por la IA, ante el temor de que se repita el llamado "momento DeepSeek", una situación en la que entidades chinas demuestran la capacidad de desarrollar modelos avanzados a costes significativamente inferiores.

Mercados asiáticos y política monetaria: el KOSPI se desploma

Los mercados bursátiles asiáticos cerraron la sesión con un comportamiento mixto, siendo Corea del Sur y Japón los más afectados por las ventas. El índice KOSPI cayó alrededor de un 4,5%, impulsado principalmente por las fuertes ventas en empresas tecnológicas y fabricantes de semiconductores.

Los inversores temen que el entusiasmo previo por la inteligencia artificial haya llevado las valoraciones a niveles excesivos y que el desarrollo de modelos más eficientes modifique las expectativas sobre la futura demanda de chips.

China destacó positivamente dentro de la región, ya que los inversores identificaron posibles beneficiarios del desarrollo nacional de la inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, el mercado sigue mostrándose prudente con el sector de los semiconductores mientras continúa la revisión de las expectativas sobre la demanda de infraestructura para IA.

El Banco Popular de China (PBoC) mantuvo sin cambios los tipos de interés de referencia para los préstamos (LPR): el de un año permaneció en el 3,0% y el de cinco años en el 3,5%, lo que refleja un enfoque prudente por parte de Pekín respecto a nuevos estímulos económicos, al tiempo que busca mantener la estabilidad del yuan.

Mercado de divisas: las divisas asiáticas, bajo presión

El aumento del precio del petróleo está ejerciendo una presión evidente sobre las divisas asiáticas. El motivo es su elevada dependencia de las importaciones de energía, por lo que están sufriendo especialmente el impacto del encarecimiento de las materias primas, a través de mayores costes de importación y un deterioro de sus balanzas comerciales.

La persistencia de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio podría intensificar la presión sobre las divisas de la región, favoreciendo un mayor fortalecimiento del dólar estadounidense (USD).

Metales preciosos: el oro y el bitcoin caen

En el mercado de materias primas, el oro continúa bajo una ligera presión, cotizando en torno a los 4.000 dólares por onza. La plata registra avances de aproximadamente un 1,3%, manteniéndose por encima de los 56 dólares por onza.

El mercado de activos digitales experimenta una ligera presión bajista. El Bitcoin retrocede alrededor de un 0,4%, poniendo a prueba el nivel de los 64.000 dólares. Ethereum muestra una mayor estabilidad, registrando ligeras caídas en torno a los 1.850 dólares.