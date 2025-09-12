Bitcoin recupera los 115,700$ tras leve repunte del 1%

Bitcoin superó los 115.700 dólares, con una subida de aproximadamente un 1%, mientras que Ethereum se disparó más de un 2,5%, superando la barrera de los 4.500 dólares.
Tras las avances de ayer, los mercados bursátiles se estabilizan por la mañana, con los futuros de los índices estadounidenses y europeos mostrando poca volatilidad, moviéndose dentro de un rango estrecho y sin movimientos relevantes.
Los datos clave que se publicarán hoy serán las cifras de inflación de Alemania y el PIB del Reino Unido, junto con la lectura preliminar de la confianza del consumidor estadounidense y las expectativas de inflación de la encuesta de la Universidad de Michigan.
El dólar estadounidense ha bajado alrededor de un 0,3%, mientras que el oro ha subido más de un 0,5% y la plata casi un 1,4%. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha subido más de 2 puntos básicos, superando el 4,03%. El EUR/USD se cotiza plano en torno a 1,173.
Los futuros del petróleo y el gas natural han bajado alrededor de un 0,5%, mientras que la volatilidad en el mercado de materias primas agrícolas se mantiene muy limitada.
En la sesión asiática, las acciones avanzaron en su mayoría. Las acciones de Alibaba en China subieron gracias al optimismo en torno a las nuevas iniciativas de inteligencia artificial de la compañía, mientras que TSMC, SK Hynix y Samsung también registraron avances.
