Bitcoin reduce el rebote de ayer y se mantiene bajo presión📌

Bitcoin reduce las subidas de ayer y vuelve a la zona de soporte en torno a los 94.000 d贸lares, cayendo un 1,00%. Los inversores pueden esperar una menor volatilidad y liquidez en los mercados durante la semana de vacaciones. Para el mercado de criptomonedas, esto podr铆a significar ligeras ca铆das o una consolidaci贸n en los niveles actuales. 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Eventos clave en el mercado de criptomonedas en los 煤ltimos d铆as En los 煤ltimos d铆as hemos tenido algunos eventos importantes en el mercado cripto, que enumeramos a continuaci贸n:聽 Metaplanet compra 620 BTC por 60 millones de d贸lares, lo que marca la mayor compra de la compa帽铆a.Metaplanet ahora posee un total de 1.762 BTC por un valor de 155 millones de d贸lares. Bitcoin experimenta su primera ca铆da importante desde la victoria electoral de Trump, dej谩ndose un 15% esta semana despu茅s de alcanzar un m谩ximo hist贸rico de 108.135 d贸lares. MicroStrategy ahora posee 439.000 BTC despu茅s de las compras de la semana pasada, lo que marca la primera vez que la compa帽铆a compra BTC a un precio superior a los 100.000 d贸lares por moneda. MicroStrategy tambi茅n se une al Nasdaq 100, lo que aumenta la exposici贸n institucional a Bitcoin.聽Adem谩s, la empresa聽ampl铆a su junta a nueve miembros, a帽adiendo al exdirector ejecutivo de BinanceUS Brian Brooks, Jane Dietze de la Universidad de Brown y Gregg Winiarski de Fanatics. La SEC multa a la filial de Jump Trading con 123 millones de d贸lares por apoyar en secreto a TerraUSD en 2021 y enga帽ar a los inversores sobre su mecanismo de estabilidad. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, anuncia planes para lanzar una plataforma de inteligencia artificial para el primer trimestre de 2025 , lo que indica un cambio estrat茅gico m谩s all谩 de la emisi贸n de monedas estables USDT.

El grupo franc茅s BPCE, el segundo banco m谩s grande, obtiene la aprobaci贸n de la AMF para lanzar servicios de inversi贸n basados 鈥嬧媏n Bitcoin para sus 35 millones de clientes en 2025. El Salvador compra 11 BTC por un valor de 1 mill贸n de d贸lares despu茅s de asegurar un acuerdo de 1.400聽millones con el FMI, lo que indica un compromiso continuo con su estrategia de Bitcoin a pesar de las condiciones del FMI para limitar el uso de Bitcoin. La SEC aprueba los ETF del 铆ndice Bitcoin-Ether de Hashdex y Franklin Templeton, lo que marca un hito significativo para los ETF de criptomonedas en Nasdaq y Cboe. Hong Kong otorga licencias a cuatro intercambios de criptomonedas: HKbitEX, Accumulus, DFX Labs y EXIO. En las 煤ltimas semanas, el ritmo de desarrollo del mercado de criptomonedas no ha disminuido. Gran parte de esta actividad probablemente est茅 impulsada por la anticipaci贸n de la investidura de Trump y la transici贸n del poder en Estados Unidos a un gobierno pro-criptomonedas para fines de enero del pr贸ximo a帽o. Sin embargo, actualmente estamos viviendo la primera correcci贸n m谩s profunda desde los resultados electorales de principios de noviembre. Bitcoin est谩 experimentando una correcci贸n de aproximadamente el 15% en el momento de la publicaci贸n, cayendo desde los m谩ximos de 108,000$ hasta los 94,000$ actuales. El nivel de soporte m谩s cercano es el mencionado 94,000$, seguido de niveles superiores a 86,000$. Alcanzar este nivel representar铆a una correcci贸n superior al 20%. Gr谩fico diario de Bitcoin. 聽 Fuente: Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.