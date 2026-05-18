El fin de semana trajo varias noticias alentadoras en materia de adopción institucional de criptomonedas. Los gigantes financieros japoneses SBI Securities y Rakuten Securities anunciaron planes para lanzar sus propios fondos fiduciarios basados en Bitcoin y Ethereum, lo que podría abrir la puerta a los activos digitales para millones de inversores minoristas en Japón. Además, CME Group confirmó que lanzará en junio nuevos contratos de futuros vinculados al Nasdaq CME Crypto Index.

Sin embargo, la realidad reflejada en los gráficos puede ser mucho más dura.

A corto plazo, el mercado estuvo dominado por un sentimiento completamente distinto. La mañana del lunes se produjo una fuerte oleada vendedora en el mercado de criptomonedas, impulsada por un repunte repentino del riesgo global. Donald Trump volvió a avivar las tensiones geopolíticas al advertir a Irán de que “el tiempo se está agotando” para alcanzar un acuerdo, lo que golpeó inmediatamente a las bolsas y arrastró a Bitcoin como barómetro de la liquidez global. Como consecuencia, el precio del Bitcoin retrocedió a niveles no vistos en varias semanas, dejando a los compradores contra las cuerdas.

Análisis técnico de Bitcoin

La corrección actual ha llevado el precio de Bitcoin directamente a un nivel de soporte clave en torno a 76.756 USD, donde se juega el destino del sentimiento de medio plazo. En esta zona confluyen las medias móviles EMA 50 y EMA 100, que en las últimas semanas han actuado repetidamente como un punto de rebote eficaz para los alcistas.

Un intento previo de revertir de forma más sostenida la tendencia bajista fue detenido exactamente en la EMA 200 (aprox. 81.736 USD), lo que confirma que la presión vendedora sigue siendo fuerte.

El indicador RSI, tras caer hasta 44,6 puntos, refleja una pérdida de impulso por parte de los compradores y deja margen para que los bajistas ejerzan más presión. En este escenario, una ruptura sostenida por debajo del soporte actual mediante el cuerpo de la vela diaria podría abrir el camino hacia una caída más profunda en dirección a 71.150 USD. Por el contrario, mantener este nivel podría señalar la posibilidad de un mínimo ascendente y un nuevo intento de alcanzar los máximos locales.