Resumen Diario: La tecnología impulsa a Wall Street hacia máximos históricos pese a las tensiones en el Golfo Pérsico

La sesión bursátil en EE.UU. que cierra la semana se desarrolla en un tono positivo, con los principales índices registrando ganancias respaldadas por un sentimiento favorable del mercado. El Nasdaq 100 sube más de un 1,5%, mientras que el S&P 500 avanza más de un 0,8%, lo que indica un claro dominio de los compradores, particularmente en el sector tecnológico.

Solo el Dow Jones muestra un panorama más débil, fluctuando alrededor del cierre de ayer y sin participar en el rally más amplio del mercado.

Los últimos datos del mercado laboral en EE.UU. (NFP) estuvieron por encima de las expectativas, destacando la resiliencia de la economía estadounidense, ya que las nóminas no agrícolas aumentaron en 115.000 frente a previsiones de 62.000, junto con una tasa de desempleo estable de 4,3%. Sin embargo, los detalles del informe, como un menor crecimiento salarial y una caída en la participación laboral, sugieren un deterioro en la calidad del mercado laboral.

Actualmente, EE.UU. espera la respuesta de Irán a una propuesta destinada a poner fin al conflicto y mantiene la esperanza de recibir una “oferta seria” desde Teherán, pese al continuo intercambio de ataques entre ambas partes.

Al mismo tiempo, continúa una mayor escalada en la región, ya que fuerzas estadounidenses están atacando unidades iraníes y petroleros que intentan evadir el bloqueo, mientras Irán acusa a Washington de ataques contra objetivos civiles.

Irán está advirtiendo sobre una posible respuesta militar a las acciones navales estadounidenses y sugiere que cualquier bloqueo marítimo será respondido con represalias armadas.

Mientras tanto, políticos iraníes están alertando sobre una posible escalada adicional en la región del Golfo Pérsico, apuntando a posibles acciones contra los EAU y otros países vecinos, mientras mantienen presión alrededor del Estrecho de Ormuz, el cual Teherán busca regular legalmente.

Sin embargo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirma que un alto al fuego sigue vigente, aunque la situación en el Estrecho de Ormuz continúa tensa, con reportes de intercambios de fuego limitados.

Las conversaciones diplomáticas continúan en segundo plano, incluyendo reuniones entre el vicepresidente de EE.UU. y representantes de Qatar, lo que sugiere un intento por mantener abiertos los canales de negociación pese a las amenazas mutuas y a los incidentes armados limitados.

A pesar del caos informativo y de las tensiones geopolíticas, los precios del petróleo muestran leves caídas hoy, con el Brent rondando los 100 USD por barril.

Un informe preliminar de la Universidad de Michigan mostró un ligero deterioro en la confianza del consumidor estadounidense, ya que el índice de sentimiento cayó a 48,2 frente a expectativas de 49,5. Al mismo tiempo, tanto las expectativas de inflación de corto como de largo plazo disminuyeron en comparación con las lecturas anteriores, lo que sugiere que los estadounidenses actualmente no perciben mayores presiones inflacionarias.

El sentimiento negativo también dominó la sesión europea de hoy, donde los principales índices cerraron significativamente a la baja. El FTSE 100 del Reino Unido cayó un 0,4%, el CAC 40 de Francia retrocedió más de un 1%, el IBEX 35 de España también bajó, mientras que el DAX alemán perdió cerca de un 1,5%.

Un panorama distinto surgió en el mercado de metales preciosos, donde el oro ganó alrededor de un 0,4%, superando los 4.700 USD por onza, mientras que la plata subió un 0,7% por encima de los 80 USD por onza, manteniendo la fuerte tendencia de demanda por activos refugio.