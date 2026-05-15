La bolsa hoy: Trump y Xi marcan el rumbo del mercado mientras la IA impulsa máximos históricos y Oriente Medio deteriora el sentimiento

La sesión estadounidense cerró en nuevos máximos históricos, con el S&P 500 y el Nasdaq 100 registrando sólidas ganancias impulsadas por el sector tecnológico.

Stephen Miran dejará su cargo en la junta de la Fed, allanando el camino para que Kevin Warsh asuma como próximo presidente de la Reserva Federal tras Powell. Los mercados esperan que Warsh adopte una postura más moderada, lo que podría acelerar los recortes de tasas pese a las persistentes presiones inflacionarias.

Donald Trump afirmó que, tras conversaciones con Xi Jinping, recibió garantías de que China no suministrará armas a Irán y apoyará los esfuerzos para reducir las tensiones en Medio Oriente, destacando además avances en las negociaciones comerciales con Beijing.

También surgieron reportes de que Arabia Saudita llevó a cabo ataques encubiertos contra objetivos iraníes en respuesta a ofensivas previas provenientes de Teherán, señalando una nueva escalada en la región.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió mantener abierto el Estrecho de Ormuz, enfatizando la importancia de flujos energéticos estables y de la seguridad del comercio global en medio del aumento de tensiones regionales.

Según reportes, Washington informó a Israel sobre la posibilidad de que Trump autorice ataques contra objetivos en Irán, lo que llevó a las fuerzas israelíes a permanecer en máxima alerta.

Trump también declaró que la situación con Irán se está acercando a un punto crítico y que su paciencia se está agotando, aunque sigue prefiriendo la eliminación de las reservas de uranio enriquecido iraní, aceptando alternativamente que permanezcan bajo estricta supervisión internacional.

La inflación de precios al productor (IPP) de Japón aceleró hasta 4,9% anual en abril, superando las expectativas y marcando el ritmo más rápido en aproximadamente tres años. El aumento fue impulsado principalmente por mayores costos de importación, especialmente en energía y petróleo, vinculados a las disrupciones en Medio Oriente, lo que añade presión sobre el Banco de Japón para considerar un mayor endurecimiento monetario.

Los mercados asiáticos operan notablemente a la baja hoy, con la mayoría de los índices en terreno negativo mientras el sentimiento de riesgo se deteriora debido a la prolongada incertidumbre geopolítica y a nuevos comentarios de Donald Trump sobre Irán.

Corea del Sur destaca como el mercado más débil, con el KOSPI cayendo más de 6%, reflejando la magnitud del sentimiento regional de aversión al riesgo. Japón, Hong Kong y los mercados chinos también permanecen bajo presión.

Los futuros del Brent avanzan ligeramente, con el petróleo cotizando justo por debajo del nivel de 110 dólares por barril.

Los metales preciosos están bajo presión vendedora, devolviendo gran parte de las ganancias semanales. El oro cae más de 2%, retrocediendo por debajo de los 4.600 dólares por onza, mientras la plata pierde más de 8% para probar el nivel de 78 dólares.