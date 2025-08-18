Bitcoin y Ethereum retroceden tras máximos recientes

Las criptomonedas inician la semana con caídas, mientras continúa la toma de ganancias en el mercado. Ethereum se vio especialmente afectado, retrocediendo casi un 10% desde sus máximos de varios años de la semana pasada. Ethereum cayó a 4,250$, mientras que Bitcoin ronda los 115,000$. Los mercados siguen de cerca el resultado de las conversaciones de Trump con Zelenski y los próximos datos económicos, especialmente de EE. UU., que se publicarán esta semana. El viernes comenzará el simposio de Jackson Hole.

Además de Ethereum, Algorand y Avalanche también han caído entre un 5 y un 7% , aunque todavía es difícil hablar de pánico generalizado en el mercado.

también han caído entre un , aunque todavía es difícil hablar de pánico generalizado en el mercado. En las últimas 24 horas, se han liquidado casi 240 millones de dólares en posiciones largas, de un total de aproximadamente 340 millones de dólares.

en posiciones largas, de un total de aproximadamente 340 millones de dólares. Los datos on-chain de CryptoQuant apuntan a una toma de ganancias entre las llamadas ballenas (direcciones que contienen más de 10 000 BTC), con entradas de intercambio que aumentan drásticamente.

A medida que los precios de BTC cayeron, el interés abierto en los mercados de opciones también aumentó, lo que puede indicar un interés creciente en las estrategias de “seguimiento de tendencias” y la acumulación de posiciones cortas significativas.

En cuanto a los índices bursátiles estadounidenses, observamos una presión bajista relativamente leve antes de la apertura de Wall Street. A corto plazo, el mayor riesgo para el mercado alcista de criptomonedas parece ser el aumento de las cifras de inflación y una Fed más agresiva. Además, la falta de acuerdo entre Ucrania y Rusia podría considerarse inflacionaria debido a las sanciones a los recursos energéticos rusos: petróleo y gas.

Cotización de Bitcoin

El precio de BTC ha caído por debajo de la EMA de 50 días, aunque aún no se sabe si podrá recuperar este nivel hoy. Históricamente, la EMA50 (línea naranja) ha sido importante para el impulso. En mercados alcistas, a menudo ha actuado como soporte, y los precios tienden a rebotar por encima de ella.





Fuente: xStation5

Cotización de Ethereum

Los indicadores de Ethereum parecen estar más sobrecalentados. En caso de una corrección más profunda, el nivel de $4,000 podría servir como el primer soporte clave. La resistencia se mantiene alrededor de $4,800, el pico del ciclo alcista de 2021, reforzada por la reciente presión de venta.





Fuente: xStation5

Entradas y salidas en ETFs

Los fondos de Bitcoin registraron entradas de casi 500 millones de dólares el viernes pasado. En cambio, los ETF de Ethereum experimentaron salidas de más de 50 millones de dólares, lo que sugiere una toma de ganancias, probablemente de una sola gran entidad, ya que las ventas se concentraron casi exclusivamente en el Fondo Fidelity Ethereum.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

¿Cómo invertir en el Bitcoin?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs que les permitirán tener exposición a la criptomoneda más grande del mundo el precio del Bitcoin como el VBTC.DE o XXBT.DE . Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.