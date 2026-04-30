🍫 Cacao: la oferta se ajusta, la demanda se estabiliza y los inventarios caen

Los futuros de cacao en ICE (COCOA) suben más de un 4% hoy, rebotando desde los mínimos recientes. Los titulares del Banco Mundial que apuntaban a un colapso del 50% en los precios del cacao en 2026 generaron preocupación comprensible entre los países productores y los participantes del mercado. Sin embargo, desde la perspectiva del mercado de materias primas, esta interpretación refleja una lectura errónea de los efectos base, más que una señal prospectiva de nuevas caídas. Un análisis más detallado de la dinámica de precios, el posicionamiento y los fundamentales sugiere que la mayor parte de la corrección ya ha quedado atrás, y que los niveles actuales están más cerca de un suelo cíclico que del inicio de un nuevo tramo bajista.

La corrección ya se ha producido

El mercado del cacao ha atravesado una de las fases de reversión a la media más agresivas de la historia reciente de las materias primas.

Los futuros de cacao en ICE han caído aproximadamente 70–75% desde el máximo de diciembre de 2024 (~12.900 USD/t).

Los precios cotizan actualmente en el rango de 3.000–3.500 USD .

En lo que va de 2026, el mercado cae alrededor de 40–45%.

En este contexto, la previsión del Banco Mundial para 2026 —unos 3.800 USD/t de media— no es una llamada bajista en términos spot. Refleja una comparación interanual frente a un promedio inflado de 2025, no una proyección de nuevas caídas estructurales desde los niveles actuales. La previsión describe normalización, no colapso.

¿Hay un suelo? La evidencia apunta a que sí

Desde el mercado físico, varios factores sugieren que la zona de 3.000 USD está actuando cada vez más como soporte. Los inventarios certificados en bolsa han alcanzado un máximo reciente y comienzan a descender, mientras que las existencias de los trituradores europeos se están ajustando a medida que los ciclos de desestocaje maduran. El posicionamiento comercial también indica menos cobertura de pánico en comparación con los extremos de 2024–2025.

En otras palabras, el exceso de oferta que siguió al pico de precios se está absorbiendo, no ampliando. Sin embargo, no está garantizado: cualquier cambio meteorológico puede alterar el mercado.

Riesgo meteorológico: la variable subestimada

Uno de los elementos más infravalorados en los precios actuales es la asimetría climática. El propio Banco Mundial asigna una probabilidad de ~60% a condiciones de El Niño en la segunda mitad de 2026, lo que históricamente ha:

reducido las precipitaciones en la franja cacaotera de África Occidental,

afectado los rendimientos durante fases críticas del desarrollo de las mazorcas.

Esto desafía directamente las previsiones de recuperación de producción de +34% en Ghana y +5% en Costa de Marfil.

Implicación de mercado: si El Niño se materializa, la narrativa actual de superávit podría invertirse rápidamente, obligando a una revalorización del riesgo.

Demanda: la destrucción parece cerca de su límite

La demanda ha estado bajo presión, pero el proceso de ajuste parece maduro. En los últimos 12–18 meses, los fabricantes de chocolate han:

reformulado productos,

reducido el contenido de cacao,

ajustado envases y tamaños.

Sin embargo, la elasticidad tiene límites. Las trituraciones del Q1 en Europa y Norteamérica fueron débiles, pero la destrucción incremental de demanda se está desacelerando. A medida que los precios más bajos se trasladan a la cadena, los ciclos de cobertura se reinician y la cobertura a plazo se reconstruye, con trituraciones que probablemente se estabilicen hacia mediados de 2026 y se recuperen gradualmente después.

El Banco Mundial frente al consenso del mercado

Es importante contextualizar la previsión del Banco Mundial dentro del espectro más amplio de analistas. El Banco se sitúa en el extremo más bajista de las estimaciones institucionales.

Otros puntos de referencia:

J.P. Morgan: ~6.000 USD/t a medio plazo

ING: ~4.400–4.600 USD/t para 2026

Rabobank y Citigroup: han revisado a la baja los superávits previstos, apuntando a un mercado más ajustado de lo que sugiere el Banco Mundial

Consenso general:

2026 probablemente cierre por debajo de 4.000 USD/t ,

con riesgo alcista en 2027 a medida que la demanda se normaliza y se valoran los riesgos climáticos.

Desde la perspectiva estratégica, cuatro pilares definen actualmente el mercado del cacao:

riesgo meteorológico (probabilidad de El Niño),

normalización de inventarios (descenso de existencias),

estabilización de la demanda (post-reformulación),

evolución de la oferta.

Gráfico del cacao

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5