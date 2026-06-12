Resumen de mitad de sesión: El sector del motor y las aerolíneas salvan las bolsas

Los mercados europeos recuperan cierto optimismo, aunque las valoraciones siguen suspendidas.

En la sesión de la tarde, el IBEX 35 es el que mejor se comporta , con una subida del 0,7% ; a la zaga se sitúa el AEX, que cae más de un 0,5% . El EURO STOXX 50 baja un 0,5% .

, ; a la zaga se sitúa el AEX, que cae más de un 0,5% . La retórica de desescalada de D. Trump el jueves respaldó un rebote tras las profundas pérdidas sufridas entre esta semana y la anterior. A pesar de los impulsos positivos y la mejora del sentimiento, los compradores han perdido impulso hoy.

En el plano corporativo, el fabricante francés de drones submarinos Exail Technologies no logró alcanzar un acuerdo con ICG respecto a la valoración de sus bonos, lo que provoca una caída de más del 10% en su cotización. En contraste, el aumento de la inflación en Francia está respaldando las valoraciones de las empresas de moda y lujo, que tradicionalmente tienen una capacidad mucho mayor para defender y expandir sus márgenes en un entorno inflacionario. LVMH y Hermès suben más de un 4%.

A su vez, la caída de los precios del petróleo y del combustible está impulsando las valoraciones de las aerolíneas europeas. Lufthansa sube más de un 6%, mientras que Ryanair gana alrededor de un 4%. Air France cuenta además con el respaldo de las conversaciones sobre la compra de EasyJet; la aerolínea francesa llega a subir un 9%.

En el sector industrial, Rolls-Royce y Safran se anotan un alza de casi el 4%. Esto se produce tras una publicación de Berenberg que apunta a una mejora significativa en el número de horas de vuelo por motor.

Los fabricantes de automóviles europeos registran fuertes ganancias. Stellantis, Renault y Volkswagen suben entre un 3% y un 6%. Este movimiento es el resultado de una carta abierta a la Comisión Europea en la que se argumenta que la UE debería adoptar un sistema transparente de "Made in Europe" que favorecería a los vehículos cuyo 70% de su valor se origine en Europa.

En el plano macroeconómico, se han publicado una gran cantidad de datos en Europa, principalmente sobre la inflación. La inflación de mayo en Alemania, Francia y España se situó en línea con las expectativas, pero sigue mostrando niveles ligeramente elevados. El IPCA (HICP) interanual fue del 2,7%, 2,8% y 3,6%, respectivamente. En el Reino Unido, el crecimiento económico se ralentizó hasta el 1,2% interanual. La producción industrial cayó un 0,2%.

Entre las materias primas energéticas, el petróleo sigue acaparando la atención y amplía las caídas de ayer. El Brent baja casi un 2% y se sitúa en los 87 dólares. Entre los metales, el paladio y el cobre avanzan en torno a un 2%.

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