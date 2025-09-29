Café cae un 1.8% ☕️

Los futuros de café arábica retoman su vaivén, cayendo alrededor de un 1,8% tras el reciente repunte impulsado por la caída de inventarios en la ICE. El contrato de COFFEE perdió su impulso alcista después de superar el retroceso de Fibonacci del 23,6% de la última tendencia ascendente, cayendo por debajo de la media móvil exponencial de 10 días (EMA10, amarilla). Actualmente, los precios se sitúan cerca de la apertura del viernes, con soportes clave en las medias móviles de 30 y 100 días (morado claro y oscuro). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las previsiones meteorológicas recientes en Brasil podrían haber moderado la subida. Según Climatempo, durante las próximas dos semanas se esperan varios días con una probabilidad de lluvia del 40–80% en regiones como São Paulo (principalmente arábica) y Espírito Santo (principalmente robusta). Mientras tanto, no hay señales de que termine la sequía en la principal región productora de Brasil, Minas Gerais, lo que podría ayudar a limitar nuevas caídas en los precios. Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.