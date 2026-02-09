- El gas natural cae 6% y pierde 12% desde el viernes.
- El calor inesperado reduce la demanda de calefacción.
- Inventarios altos y demanda industrial débil presionan precios.
- Riesgo técnico: ruptura de 3,2 USD abre camino a 2,8–3,0 USD.
El gas natural cae más de 6% al inicio de la nueva semana. Si miramos desde el máximo del viernes, el retroceso ya alcanza el 12%. El mercado está poniendo a prueba la zona de 3,2 USD/MMBtu, los mínimos locales de la semana pasada. Si este soporte cede, los precios del gas natural podrían caer hacia la zona de demanda clave entre 2,8 y 3,0 USD/MMBtu, niveles no vistos desde mediados de enero.
Principales factores detrás de la caída del gas natural
1. Cambios en las previsiones meteorológicas Tras la ola ártica de enero, los modelos ahora apuntan a temperaturas más cálidas en regiones clave de EE. UU. (Midwest y Northeast), reduciendo la demanda de calefacción.
2. Dinámica de inventarios El último informe mostró una extracción masiva de 360 bcf (semana del 30 de enero). Sin embargo, las previsiones de temperaturas más suaves para febrero implican menores retiradas semanales en adelante.
3. Niveles de almacenamiento Los inventarios siguen por encima del nivel de hace un año, aunque ligeramente por debajo del promedio de cinco años.
4. Demanda industrial más débil La menor actividad estacional en los sectores químico y energético, junto con una alta eficiencia de almacenamiento, está presionando los precios.
Inventarios y estacionalidad
Los inventarios se mantienen cerca del promedio de cinco años. Las previsiones indican que el consumo de gas a partir de febrero será significativamente menor, lo que debería traducirse en extracciones más pequeñas.
Fuente: EIA
Heating Degree Days (HDD)
El número previsto de HDD para el 22 de febrero ha repuntado hacia la media de cinco años, pero la estacionalidad histórica muestra una clara caída de necesidades de calefacción en la segunda mitad del mes.
Fuente: Bloomberg Finance LP
Precio del gas natural en temporalidad diaria.
Los precios del gas natural cayeron con fuerza al inicio de la semana. Si el soporte en 3,2 dólares se rompe, el precio podría dirigirse hacia la zona de demanda entre 2,8 y 3,0 USD/MMBtu.
