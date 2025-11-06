Caída de las criptomonedas ante el débil sentimiento en Wall Street

Bitcoin cayó brevemente por debajo de los $100,000 ayer, y hoy retrocedió desde aproximadamente $104,000 hasta quedar apenas por debajo de los $101,000. Este movimiento ha reavivado las preocupaciones de que la zona de los $92,000 (una brecha no cubierta del CME) podría ser puesta a prueba antes de que el mercado intente otro rebote. Más allá de Bitcoin, Ripple, Cardano y Ethereum también enfrentan caídas, aunque BTC sigue siendo la principal referencia del mercado cripto en general. La denominada brecha del CME hace referencia a una diferencia de precio que se genera en los futuros de Bitcoin negociados en el Chicago Mercantile Exchange (CME) durante el fin de semana, cuando se detiene la operativa. Los traders suelen esperar que el precio "cubra" dicha brecha al reabrir los mercados.

El nivel de los $92,000 ha funcionado como un fuerte soporte — en abril de 2025, el gran repunte de Bitcoin comenzó desde esa zona. Los datos de CoinGlass muestran un denso clúster de liquidez cerca de los $108,600 , que podría actuar como resistencia si el mercado rebota al alza.

Según K33 Research , el precio promedio de adquisición de Bitcoin en los ETFs estadounidenses se sitúa actualmente en torno a los $90,000 , lo que refuerza la relevancia del rango de soporte entre $90,000 y $92,000 ante una posible caída del mercado cripto.

La teoría de los ciclos de Bitcoin a cuatro años sugiere que el último pico del precio se habría producido cerca de los $124,000 , aunque este modelo parece perder fiabilidad en la medida en que los factores macroeconómicos e institucionales adquieren mayor peso en el comportamiento del mercado — por encima de los flujos puramente minoristas. Además, cada nuevo halving tendría un impacto cada vez menor en la oferta total de BTC, ya que alrededor del 91 % de todos los Bitcoin ya están en circulación .

BlackRock planea lanzar su ETF de Bitcoin ( IBIT ) en el mercado australiano en noviembre de 2025 , tras un año en el que su fondo estadounidense atrajo más de $27 mil millones en entradas .

Bloomberg Intelligence señala que las compras continuas de ETFs podrían amortiguar las caídas de precios de corto y mediano plazo , típicas de los mercados de criptomonedas.

El impulso bajista actual de Ethereum también refleja la caída de junio de 2025, cuando el precio descendió desde casi $2,900 hasta ubicarse apenas por debajo de los $2,100, antes de rebotar hacia los $4,900 durante el verano. Sin embargo, el retroceso actual parece ser ligeramente más profundo y prolongado.

