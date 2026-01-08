- La caída del Bitcoin ha llevado a una venta masiva de criptomonedas.
- El Ripple pierde sus subidas de Año Nuevo.
La caída de Bitcoin ha provocado una ola de ventas en el mercado de criptomonedas, haciendo caer cientos de altcoins, incluyendo tokens populares como Dogecoin y XRP (Ripple). El pesimismo predomina, con Bitcoin cayendo por debajo de los 90.000 dólares, mientras que Ethereum intenta mantener la zona de los 3.000 dólares.
Gráficos de Ripple y Dogecoin
Ripple (XRP) ha caído drásticamente hoy y ha borrado casi por completo sus subidas de Año Nuevo, cayendo por debajo de la EMA200 (línea roja). Esto ocurre a pesar de un acuerdo con Amazon Web Services (AWS), que, a través de su plataforma de inteligencia artificial generativa Amazon Bedrock, se ha encargado de mejorar el XRP Ledger mediante la monitorización y el análisis de la cadena de bloques.
Un retroceso tras tocar la media móvil de 200 períodos podría ser interpretado por el mercado como una señal de debilidad estructural y un refuerzo de la tendencia bajista, siempre que los precios se mantengan por debajo de los 2,40 dólares. Las pérdidas desde el reciente pico local se sitúan ahora en casi el 25%.
Al igual que XRP, Dogecoin también ha retrocedido hasta los 0,138 dólares, borrando las subidas de los últimos días. El precio ha vuelto a caer por debajo de la media móvil de 50 períodos y no ha logrado mantenerse por encima de ella más allá de los primeros días de enero.
