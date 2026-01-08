- El precio del Bitcoin vuelve a caer, mientras que el Ethereum lucha por mantenerse.
- Los ETF al contado estadounidenses registraron salidas netas de 483 millones de dólares.
- El precio del Bitcoin vuelve a caer, mientras que el Ethereum lucha por mantenerse.
- Los ETF al contado estadounidenses registraron salidas netas de 483 millones de dólares.
El precio de Bitcoin cae hoy por debajo de un nivel psicológico clave y está perdiendo el impulso que generó a principios de año. Ethereum aún intenta mantenerse por encima de los 3.000 dólares. A pesar de las noticias positivas, la fuerte compra de ETF a principios de año (más de 1.000 millones de dólares durante los dos primeros días de negociación) y, finalmente, la decisión positiva de MSCI de mantener a las empresas relacionadas con las criptomonedas en sus índices, estamos observando descensos.
El precio de Bitcoin se desinfla
Ayer, los ETF al contado estadounidenses registraron salidas netas de 483 millones de dólares, mientras que el índice Coinbase Premium cayó a territorio negativo, con un -0,07. Esto sugiere una menor demanda por parte de los inversores estadounidenses, a pesar de los titulares teóricamente positivos.
En segundo plano, observamos dos riesgos clave. En primer lugar, el aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a 10 años, que han alcanzado el 3,5 %, está complicando el acceso de los mercados globales al "fondo de liquidez" y al dinero barato. En muchos sentidos, esa liquidez se ha utilizado para obtener exposición a bitcoin y otras criptomonedas. En segundo lugar, el Bitcoin retrocedió tras alcanzar los 95.000 dólares, un umbral clave para los operadores. Un movimiento por encima de ese nivel habría llevado a gamma a territorio negativo, obligando a los inversores a comprar Bitcoin a medida que el precio subía desde ese punto. En las condiciones actuales, la dinámica de gamma permite que aumente la presión de venta.
Gráfico del Bitcoin con velas diarias
Una nueva caída en el precio del Bitcoin podría desencadenar un impulso bajista hacia los 80.000 dólares. La zona de resistencia clave se mantiene en los máximos locales recientes, en torno a los 93.000-95.000 dólares, reforzados además por la EMA50 (línea naranja).
Resumen de la mañana: las empresas de pequeña capitalización ganan protagonismo
Venta masiva de criptomonedas 📉Ripple cae a pesar de la asociación con Amazon
Bitcoin cae a USD 91.000 pese a fuertes flujos hacia ETFs 📉
Informe cripto: Bitcoin vuelve a registrar subidas en 2026 📈 ¿EE.UU. confiscará 600.000 BTC de Venezuela?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.