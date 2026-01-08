El precio de Bitcoin cae hoy por debajo de un nivel psicológico clave y está perdiendo el impulso que generó a principios de año. Ethereum aún intenta mantenerse por encima de los 3.000 dólares. A pesar de las noticias positivas, la fuerte compra de ETF a principios de año (más de 1.000 millones de dólares durante los dos primeros días de negociación) y, finalmente, la decisión positiva de MSCI de mantener a las empresas relacionadas con las criptomonedas en sus índices, estamos observando descensos.

El precio de Bitcoin se desinfla

Ayer, los ETF al contado estadounidenses registraron salidas netas de 483 millones de dólares, mientras que el índice Coinbase Premium cayó a territorio negativo, con un -0,07. Esto sugiere una menor demanda por parte de los inversores estadounidenses, a pesar de los titulares teóricamente positivos.

En segundo plano, observamos dos riesgos clave. En primer lugar, el aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a 10 años, que han alcanzado el 3,5 %, está complicando el acceso de los mercados globales al "fondo de liquidez" y al dinero barato. En muchos sentidos, esa liquidez se ha utilizado para obtener exposición a bitcoin y otras criptomonedas. En segundo lugar, el Bitcoin retrocedió tras alcanzar los 95.000 dólares, un umbral clave para los operadores. Un movimiento por encima de ese nivel habría llevado a gamma a territorio negativo, obligando a los inversores a comprar Bitcoin a medida que el precio subía desde ese punto. En las condiciones actuales, la dinámica de gamma permite que aumente la presión de venta.

Gráfico del Bitcoin con velas diarias

Una nueva caída en el precio del Bitcoin podría desencadenar un impulso bajista hacia los 80.000 dólares. La zona de resistencia clave se mantiene en los máximos locales recientes, en torno a los 93.000-95.000 dólares, reforzados además por la EMA50 (línea naranja).