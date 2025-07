Caídas de los fabricantes de automóviles

El mercado bursátil europeo extiende las caídas del viernes en respuesta a la declaración unilateral de Donald Trump, que impone aranceles del 30% a todos los productos europeos a partir del 1 de agosto. La mayoría de los principales índices cotizan en números rojos, con el Dax 40 liderando las pérdidas (-0,85%) debido a la alta exposición del sector industrial alemán a los gravámenes estadounidenses. El CAC40 francés (-0,4%), el FTSE MIB italiano (-0,05%), el SMI suizo (-0,2%) y el IBX35 español (0,25%) registran pérdidas, con las principales excepciones del FTSE 100 británico (+0,4%) y el WIG20 polaco (+0,2%). La UE ha advertido que la amenaza del presidente Trump podría poner fin al comercio transatlántico, haciendo que los niveles comerciales actuales sean prácticamente imposibles. Con un comercio entre la UE y EE. UU. de casi 1,7 billones de euros el año pasado, el bloque presiona para una solución negociada y ha retrasado la imposición de aranceles de represalia sobre 25.000 millones de dólares en exportaciones estadounidenses. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los sectores del Euro Stoxx 600, las acciones de bienes de consumo discrecional son las que más se desploman, especialmente el sector automovilístico alemán (BMW: -1,75 %, Mercedes-Benz: -1,5 %, Volkswagen: -1,45 %, Porsche: -1 %), así como las grandes empresas tecnológicas alemanas (SAP: -1,4 %, Infineon: -1,9 %). Una debilidad similar se observa en las acciones de lujo francesas (LVMH: -1,6 %, Kering: -1,2 %, Dior: -1,75 %). Además de las empresas relacionadas con la energía, las principales acciones del sector sanitario muestran cierta resiliencia (Astra Zeneca: +1,4 %, Sanofi: +0,17 %, Bayer: +0,6 %, Novo Nordisk: +0,1 %). Fuente: Bloomberg Finance LP Fuente: Bloomberg Finance LP Cotización del Dax 40 El Dax 40 baja por tercera sesión consecutiva, lastrados por los aranceles del 30% sobre los productos europeos anunciados por Donald Trump el sábado pasado. El índice alemán ha alcanzado el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, que actúa como soporte clave. El índice cae brevemente por debajo de su media móvil exponencial de 30 días (EMA100, morado oscuro), a pesar de la mayor incertidumbre durante el período de negociación, lo que indica una resiliencia subyacente. Con la fecha límite de negociación arancelaria acercándose y las tensiones entre Trump y la Comisión Europea sin resolver, es probable que se produzcan nuevas presiones bajistas. Sin embargo, si los gravámenes propuestos se reducen —posiblemente a los niveles observados en torno al Día de la Liberación o inferiores—, podríamos ver un repunte hacia máximos históricos. Fuente: xStation5 Noticias corporativas Las acciones de BASF (BAS.DE) cayeron un 0,4% tras recortar su previsión para 2025, una decisión ampliamente esperada por los analistas, que la consideraron un ajuste realista. Si bien las previsiones de EBITDA se redujeron a 7.300-7.700 millones de euros, el sólido flujo de caja libre y el mejor rendimiento de las unidades de mayor valor ofrecieron tranquilidad. Los analistas consideran que la previsión revisada es creíble, lo que reduce el riesgo de nuevas rebajas.

Las acciones de Brenntag (BNR.DE) caen un 4,4% tras un recorte imprevisto de su previsión de EBITDA para todo el año, debido a una menor demanda, las dificultades cambiarias y la presión sobre los precios. Si bien la rebaja era en parte esperada, la magnitud sorprendió al mercado, ya que los resultados preliminares del segundo trimestre no alcanzaron las estimaciones y las perspectivas para el segundo semestre se vieron empañadas por la persistente incertidumbre macroeconómica y geopolítica.

Un tribunal de Milán impuso a Loro Piana administración de justicia durante un año en medio de una investigación por presunta explotación laboral por parte de sus proveedores. Según informes, la marca de lujo, propiedad de LVMH (MC.FR), está acusada de apoyar indirectamente prácticas laborales ilegales. LVMH ha declinado hacer comentarios y Loro Piana no ha respondido. Las acciones de LVMH caen un 1,7%.

El avión de combate Gripen de Saab (SAABB.SE) está despertando un renovado interés en la exportación a medida que aumentan los presupuestos de defensa europeos en medio de las tensiones geopolíticas. Con posibles acuerdos en Tailandia, Colombia y otros países, los menores costos de ciclo de vida del Gripen y su independencia de los proveedores estadounidenses lo hacen atractivo para los compradores que están reconsiderando su dependencia de las armas fabricadas en Estados Unidos. Saab considera este el mayor impulso de ventas en años. Las acciones suben un 0,15%.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.