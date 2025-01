Caídas del 0,15% en el Nasdaq 100

El índice Nasdaq-100 cotiza en cotas cercanas a los máximos de finales de diciembre. Para los bajistas, los soportes inmediatos a atacar incluyen el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, que se alinea con el máximo de principios de diciembre seguido de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 21.370 y el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%. El RSI ha subido por encima de un nivel de soporte históricamente significativo, lo que indica la posible continuación del impulso ascendente. Mientras tanto, el MACD mantiene su tendencia alcista y muestra una fuerte divergencia alcista, lo que respalda aún más la posibilidad de búsqueda de nuevos máximos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Nasdaq 100 Noticias corporativas del Nasdaq 100 Las acciones de Texas Instruments (TXN.US) caen un 5%, lo que supone su mayor descenso intradía desde marzo de 2020, ya que las previsiones para el primer trimestre indican una debilidad persistente en los mercados clave. A pesar de que los ingresos del cuarto trimestre superaron las estimaciones de 4.010 millones de dólares, la previsión de BPA del fabricante de chips de 94c-1,16 dólares no alcanza el consenso de 1,17 dólares. Los analistas destacan las preocupaciones sobre los menores márgenes brutos y los desafíos actuales en los segmentos industrial y automotriz. Por su parte, Morgan Stanley advierte de un rendimiento inferior al esperado en los márgenes hasta 2026. Las acciones de Palantir (PLTR.US) suben un 2,3% debido a que Wedbush eleva el precio objetivo a 90 dólares, citando los posibles beneficios del gasto federal en IA a través del Proyecto Stargate. Se espera que la iniciativa, respaldada por SoftBank, OpenAI, Oracle y MGX, con asociaciones tecnológicas de Arm, Microsoft y Nvidia, impulse un importante crecimiento vertical del gobierno. La acción extiende su racha ganadora a siete sesiones consecutivas, subiendo casi un 2% en las operaciones matutinas. Broadcom (AVGO.US) fortalece su posición en IA y sube un 3% a medida que Solidigm extiende su asociación de varios años para controladores SSD de alta capacidad. La colaboración, que abarca más de una década con 120 millones de SSD enviados, tiene como objetivo respaldar la creciente IA y las cargas de trabajo intensivas en datos. Goldman Sachs destaca el sólido posicionamiento de Broadcom junto a Nvidia en semiconductores de IA, mientras que Needham proyecta un crecimiento de la demanda de XPU. ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

