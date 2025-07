¿Qué está ocurriendo con los bonos del Reino Unido?

El Reino Unido vuelve a enfrentarse a una situación de inestabilidad financiera que muchos ya comparan con la crisis provocada por Liz Truss en 2022. En esta ocasión, el epicentro de la tensión gira en torno a los bonos del Reino Unido, cuyo rendimiento a largo plazo se ha disparado tras una serie de decisiones políticas que han generado dudas sobre la sostenibilidad fiscal del país. Esta mañana, los rendimientos de los bonos del gobierno británico a 30 años subieron 21 puntos básicos —el mayor aumento desde abril— tras conocerse que la canciller Rachel Reeves no contaba con el respaldo firme del primer ministro Keir Starmer respecto al proyecto de ley de bienestar. Starmer ha decidido dar marcha atrás en varias propuestas de recorte del gasto público que ya habían sido anunciadas, incluyendo 5.000 millones de libras en prestaciones por discapacidad y 1.250 millones en ayudas energéticas a los pensionistas, por lo que el mercado empieza a desconfiar sobre sus planes y está castigando la confianza mostrada previamente. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Incertidumbre fiscal y reacción del mercado Estas decisiones han sembrado incertidumbre en los mercados sobre la capacidad del gobierno para aplicar recortes presupuestarios creíbles. A medida que se debilita la disciplina fiscal, los inversores desconfían del compromiso del Ejecutivo con la consolidación del déficit. Como resultado, los bonos del Reino Unido han reaccionado con fuerza, reflejando una creciente percepción de riesgo. Además del repunte en los rendimientos, la libra esterlina ha caído cerca de un 2%, mientras los índices bursátiles apenas han mostrado movimientos. Esta divergencia refuerza la idea de que los mercados de deuda están siendo los más sensibles ante las señales de debilitamiento fiscal. Riesgos para la deuda y la política monetaria La presión política también está en aumento. Dentro del Partido Laborista crece la preocupación por el avance del partido populista Reform UK, liderado por Nigel Farage, que encabeza algunas encuestas. Esto podría dificultar aún más la implementación de medidas impopulares como los recortes de gasto. Ante este panorama, todo apunta a que Rachel Reeves se verá obligada a subir impuestos en el presupuesto de otoño para contener el déficit. El problema estructural de la deuda del Reino Unido se agrava cuando los compromisos de consolidación fiscal no se cumplen: a mayor endeudamiento sin contrapartida en recortes o ingresos, mayor desconfianza del mercado hacia los bonos del Reino Unido. En este contexto, algunos analistas estiman que el Banco de Inglaterra podría verse presionado a recortar los tipos de interés de forma más agresiva de lo previsto, especialmente si se combina un aumento de impuestos con un crecimiento económico débil y un mercado laboral en desaceleración.

